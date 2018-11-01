Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Россия ввела санкции против Украины в том числе с прицелом на очередные выборы главы государства, которые состоятся в Незалежной весной следующего года, уверены эксперты. По их мнению, Москва таким образом подыгрывает противникам нынешнего лидера, который, судя по социологическим опросам, имеет все шансы покинуть президентское кресло через полгода.



Рейтинги Петра Порошенко продолжают бить антирекорды. Так, в ходе недавнего опроса на телеканале NewsOne выяснилось, что переизбрания лидера Незалежной не желают 95% опрошенных.

Москва, вероятно, уже потеряла надежду на нормализацию отношений двух стран при нынешнем украинском руководстве, поэтому пытается сделать ставку на других политиков, с которыми есть шанс договориться. Видимо, Порошенко, который последнее время выглядит помятым и опустившимся, прекрасно понимает, что через полгода его карета превратится в тыкву.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Москва может присматриваться к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В отличие от украинского лидера, она попала в санкционный список. Однако эксперт уверен, что это может быть на руку "оранжевой принцессе".

"Теперь она всегда может апеллировать к тому, что "агрессор" ввел против нее санкции, а действующий президент их не получил, потому что у него есть завод в Липецке (видимо, имеется в виду кондитерская фабрика компании Порошенко Roshen. – Здесь и далее прим. ред.). Таким образом, это может быть осторожная поддержка Тимошенко в ее президентских амбициях", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Россия ввела санкции против Украины. Шутки кончились, неуважаемые "небратья". Готовьтесь играть по-взрослому. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 1 ноября 2018 г.

Сам санкционный список, отметил Безпалько, является обычным набором ограничений, который наверняка приведет к изъятию или замораживанию банковских счетов его фигурантов, ограничений на операции с собственностью. "Но для меня очевидно, что санкции запоздали, вводить их нужно было еще в 2014 году", – полагает эксперт.

Вместе с тем Безпалько отметил, что личные данные фигурантов санкционного списка Москва разглашать не стала. "В отличие от украинского сайта "Миротворец", который разглашением личных данных навел убийц на место, где живет Олесь Бузина (писатель и журналист, убитый в 2015 году)", – констатировал аналитик.

С тем, что Кремль так или иначе пытается оказать влияние на политическую конфигурацию в Незалежной в преддверии выборов, согласен и директор Центра политологических исследований Павел Салин. По его мнению, украинским элитам демонстрируется, что, несмотря на их декларируемые попытки порвать с Россией, реальные интересы в нашей стране у них все-таки остаются.

"Теперь нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Здесь уместно вспомнить западные санкции против России. Сначала они были введены как персональные санкции, а потом в СМИ начала появляться информация о возникновении некоторых проблем у фигурантов. Посмотрим, какие сообщения мы услышим о тех, кто попал в список российских санкций против Украины", – рассказал "Дни.ру" Салин.

Что касается присутствия в санкционном списке сына Порошенко Алексея, то это может говорить о сохранении у украинского лидера определенных интересов в России, полагает аналитик. В таком случае Москва хочет повлиять на лидера Незалежной опосредованно – в данном случае через его ближайшего родственника, сказал политолог.

#онижедети. Российские санкции коснулись и главного мажора Украины Алексея Порошенко. А нас-то за шо? Мы же дети! pic.twitter.com/btGTgq8Mic — Олег Лурье (@OlegLurie) 1 ноября 2018 г.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против украинских физических и юридических лиц. В четверг, 1 ноября, правительство опубликовало список тех, на кого распространяются ограничительные меры.

Фигурантами перечня стали 322 физических лица и 68 юридических. Среди первых - представители политической и бизнес-элиты страны. Так, в списке оказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в перечне нет, зато присутствует его сын Алексей.

Ограничения для физлиц подразумевают блокировку активов и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, то им может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий.