Помятый и несвежий: Порошенко окончательно опустился

Истерика Поргиной на прощании с Караченцовым Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Среда 31 октября
Лента новостей
12:31
В Москве поймали дерзких похитителей
12:20
На Сахалине проснулся вулкан Эбеко
12:14
Число пострадавших при взрыве в здании ФСБ выросло
12:06
Разговоры москвичей стали записывать
12:03
Житель Камчатки во сне убил сына
11:53
Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе
11:51
В первенстве Загитовой усомнились
11:48
Лыжник Устюгов перенес операцию
11:13
В Башкирии в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек
11:01
Петербургскому банку запретили работать
10:49
Задержанный за мелкое хулиганство заживо сварился в отделе полиции
10:40
Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности
10:25
Смертельная болезнь снова атаковала Ольгу Орлову
10:14
Московский банк лишился лицензии
09:53
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
09:50
Раскрыты подробности ответного удара Путина по Украине
09:46
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
09:44
Есть жертвы: у здания ФСБ произошел взрыв
09:43
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
09:40
Басков отказался от ребенка Лопыревой
09:15
Пиар или любовь: что скрывают Лобода и Линдеманн
09:08
Будет двойня: неожиданные детали тяжелой беременности Меган Маркл
08:51
Жуткие кадры падения девушки с третьего этажа ТЦ
08:32
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
08:15
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
07:55
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
00:55
Никто не вызвал скорую: Известный актер умер перед входом в клуб
22:00
Корабли НАТО остановят под Крымским мостом
21:51
Фандера показала красавца-сына от Янковского
21:49
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
21:37
Что Поргина положила в гроб Караченцову
21:32
Онкобольной Николаев резко постарел
21:21
Скончался создатель мультфильма "Остров сокровищ"
20:55
Шепелев спас семью звезды сериала "Солдаты"
20:55
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
20:35
В Уфе первокурсницы пожаловались на домогательства пожилого педагога
20:11
Задорожная в свадебном платье страстно поцеловала Чадова
19:47
Россиянин пырнул сына ножом и привез в больницу
19:37
Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым
19:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 октября 2018 года
19:01
Мать "проститута" из "Дома-2" покончила с собой
18:47
Страшные детали смерти композитора Бородина
18:42
Россиянин из ревности убил сожительницу и вывез труп в лес на садовой тачке
18:21
Любовник выгнал Туктамышеву на лед в нижнем белье
18:20
В ДТП с автобусом в Набережных Челнах пострадали люди
18:04
Дикий лось испугал екатеринбуржцев
17:53
Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
17:32
Опрокинувшийся в Тюмени грузовик засыпал дорогу песком
17:24
Эксперты: Парламентарии ускоряют интеграцию стран ОДКБ
17:22
Опубликовано фото голой Ходченковой с выпирающим животом
17:12
Пострадавший от таблеток Фадеев раскрыл детали своего похудения
17:09
Из банка пропали миллиарды Каддафи
16:58
Россиянин дорого заплатил за сожительство с 13-летней школьницей
16:48
Порошенко у церкви облил грязью Тимошенко
16:44
Пьяный водитель "Газели" протаранил поезд и умер
16:27
Эффектная Розанова затмила скромную Навку
16:25
Ложь Первого канала о развращенном отчимом инвалиде возмутила цинизмом
16:22
Михалков повеселился в день поминок по Караченцову
16:16
Пышка из "Дома-2" "избавилась" от ребенка
16:16
Невеста сбежала из-под венца к нетрезвому Малахову
16:08
Шикарная Захарова в халате заявилась в кино
16:01
Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле
16:00
В Москве водитель битой избил прохожего
15:54
"Concord Orchestra" представит новое шоу в Москве
15:43
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
15:33
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
15:25
Бесстыжая Седокова засунула в рот толстую сосиску
15:23
Закрытие Третьего фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку"
15:12
Новый вирус убивает рак
14:52
Сменившая имидж Бабкина восхитила россиян
14:40
Законодатели ОДКБ договорились о единой позиции в ПА ОБСЕ
14:35
Особенная дочь Зейналовой стала деревом в школьном спектакле
14:25
Люди пострадали в жуткой аварии в Краснодаре
14:23
Мария Машкова оскандалилась из-за поступка отца
14:16
Сидящему за решеткой Мамаеву плюнули в душу
14:13
Лицом о дверь: ужасная драка на шоу "Дом-2" вызвала оторопь
14:06
"Люди просят о помощи": на севере Москвы горит "Останкино"
13:54
С вдовы Марьянова из-за страшной болезни слезла кожа
13:39
Высоцкую сняли в центре стихийного бедствия
13:37
Садальскому отказали из-за аномалии лица
13:13
Жительница Нижегородской области заказала убийство собственного сына
13:04
Врач поставил крест на карьере Акинфеева
13:03
Укравшего пиццу жителя Калининграда отправили на работу
12:57
Группа Mgzavrebi представит альбом GEO в Москве
12:49
"Я родила дочь": Новикова впервые рассказала об отношениях с Караченцовым
12:46
Похороны Караченцова смешали все карты Урганту
12:42
Сломавшему шлагбаум ради спасения пациента врачу грозит наказание
12:37
Российский футболист замерз насмерть в Смоленской области
12:28
В Удмуртии в ДТП пострадал ребенок
12:20
Под Псковом поймали напавшего на школьницу педофила
12:09
Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова
12:05
Выставка-продажа "Атмосфера творчества" начинает подготовку к Новому году
11:56
"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой
11:34
Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
11:23
Тренер рассказал о Туктамышевой в нижнем белье
11:21
Поимка террористов в Татарстане попала на видео
11:15
Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
11:14
Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
11:05
На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного
10:58
Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство
Общество

Помятый и несвежий: Порошенко окончательно опустился

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Появление президента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядит странно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.
прочитано 4667 раз

По словам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма, которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки его фигуры. В деловых костюмах Порошенко выглядит не лучшим образом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".

ПО ТЕМЕ

Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом

Набитые карманы Порошенко взбудоражили украинцев

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт задался вопросом, почему в окружении украинского лидера допускают столь непрезентабельный вид шефа. Этот момент просто игнорируется, хотя президент – первое лицо в украинской политической элите, отметил Ким.

Это тем более странно, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не в его программе.

"Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре". 

Президент Украины нередко дает повод для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительно стиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак и брюки.

В начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолете Лондон – Киев. По некоторым данным, Петр Порошенко возвращался из США, где был на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры отметили несвежий вид президента Незалежной и его опухшее лицо. 

Автор: Иван Поляков31 октября 2018, 10:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Порошенко у церкви облил грязью Тимошенко
Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Зудина перестала общаться с Машковым после смерти Табакова
Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе
Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова
Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности

Проишествия

Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми

Lifestyle

Разговоры москвичей стали записывать
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ

Примадонна расхохоталась на публике
Шоу-бизнес

Смертельная болезнь снова атаковала Ольгу Орлову

Поклонники высказали артистке слова поддержки
Шоу-бизнес

Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе

Артист сделал заявление на своей странице в Instagram
Шоу-бизнес

Пиар или любовь: что скрывают Лобода и Линдеманн

В Сети обсуждают выписку артистки

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектная Розанова затмила скромную Навку
Михалков повеселился в день поминок по Караченцову
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

Спорт

Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками
Кокорин оправдался за джакузи с Мамаевым
Любовник выгнал Туктамышеву на лед в нижнем белье
Врач поставил крест на карьере Акинфеева

Регионы

Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru