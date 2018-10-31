Помятый и несвежий: Порошенко окончательно опустился
По словам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма, которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки его фигуры. В деловых костюмах Порошенко выглядит не лучшим образом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".
Эксперт задался вопросом, почему в окружении украинского лидера допускают столь непрезентабельный вид шефа. Этот момент просто игнорируется, хотя президент – первое лицо в украинской политической элите, отметил Ким.
Это тем более странно, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не в его программе.
"Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре".
Порошенко в Румынии высмеяли за мятый пиджак pic.twitter.com/dnIzvwJII8— Олег Фрадкин (@FradkinOleg) 23 апреля 2016 г.
Президент Украины нередко дает повод для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительно стиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак и брюки.
В начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолете Лондон – Киев. По некоторым данным, Петр Порошенко возвращался из США, где был на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры отметили несвежий вид президента Незалежной и его опухшее лицо.
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