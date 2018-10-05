Что сделала седьмая Дума за два года работы

Ровно два года назад, 5 октября 2016 года, на Охотном Ряду состоялось первое заседание Госдумы седьмого созыва. За последние пару лет, отмечают эксперты, нижней палате удалось выйти на высочайшие темпы работы и вместе с тем значительно улучшить качество принимаемых документов, приступить к разбору законодательных завалов, укрепить дисциплину, активизировать международную деятельность. Кроме того, депутаты стали уделять больше времени на общение с избирателями в регионах. Об итогах работы Госдумы за два года – в материале Dni.Ru.



Порядок и эффективность

Высочайший темп работы нижней палаты задан ее спикером Вячеславом Володиным, подчеркнул политолог Дмитрий Фетисов в комментарию изданию "Политаналитика". Первый год седьмого созыва был очень активным, отметил эксперт, но второй год показал – потенциал у Госдумы очень большой и ее руководство продолжает искать и реализовывать новые идеи по дальнейшему развитию палаты.

Прежде всего аналитик выделил работу по совершенствованию думского регламента. "В первую очередь, это количество заседаний. Поменялось их количество в неделю, их продолжительность", – конкретизировал политолог.

С Фетисовым согласен глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. По его словам, за эти два года значительно повысился уровень дисциплины в нижней палате. Но это не означает отказа от разных мнений и широкой палитры взглядов, подчеркнул эксперт, приведя в качестве примера парламентские слушания по различным актуальным вопросам, которые стали одной из главных "фишек" в работе седьмого созыва.

"Характер обсуждения ключевых законопроектов, роль и место оппозиции выросли, здравые предложения оппозиции рассматривается, обсуждаются", – отметил Калачев.

Особо политолог выделил обсуждение инициатив по совершенствованию пенсионной системы. По словам главы "Политической экспертной группы", высказаться могли все стороны, были учтены замечания общественности, экспертной группы. В свою очередь, политолог Алексей Мухин подчеркнул, что в рассмотрении нормативно-правовых актов о пенсионных изменениях Госдума действовала в тесном контакте с президентом.



Неудивительно, что при таком ответственном подходе доверие россиян к Госдуме последовательно растет. Так, Константин Калачев привел данные недавнего исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который показал, что 63% россиян довольны отечественной нормативно-правовой базой, тогда как в 2001 году таких граждан было лишь 28%.





Эксперт убежден: рост положительного отношения к российским законам связан с общим восприятием Госдумы нашими гражданами. "Парламент перестал быть бешеным принтером, превратился в профессиональный законотворческий орган", – пояснил Калачев.

Качество законопроектов

Изменение подхода к работе привело к значительному улучшению качества принимаемых законопроектов. Детальная и тщательная проработка нормативно-правовых актов – отличительная черта седьмого созыва Госдумы.

Константин Калачев напомнил, что инициативы всесторонне прорабатываются, в том числе экспертным сообществом, а при необходимости на Охотном Ряду проводятся широкие дискуссии с привлечением заинтересованных граждан. В пример аналитик привел парламентские слушания по реновации ветхого жилья в Москве, когда в нижнюю палату пригласили москвичей – жителей хрущевок.





Кроме того, отметил эксперт, руководство Госдумы попросило депутатов не вносить заранее непроходные и откровенное популистские инициативы. "Подобного рода проектами нередко злоупотребляли депутаты предыдущих созывов, когда инициатива становилась рекламной уловкой для вносившего ее парламентария", - цитирует Калачева издание "Политаналитика".

Политолог посетовал, что нередко документы, внесенные на рассмотрение нижней палаты ради "хайпа", бросали тень на Госдуму. Теперь с подобной порочной практикой покончено.

Разбор законодательных завалов

Не менее важный фронт работ для седьмой Думы – разбор законодательных завалов. Рассмотрение оставшихся от прошлых созывов нормативно-правовых актов стало одним из приоритетов для законодателей. Всего депутатам предстояло рассмотреть 2020 документов. "Причем оставались там и проекты, внесенные еще в ходе работы еще второго созыва", – уточнил Калачев.

После двух лет напряженной работы Госдума почти ликвидировала законодательные завалы. Было принято 279 федеральных законов, из 2020 нормативно-правовых актов осталось рассмотреть 55.





Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин подчеркнул, что избавиться от этого "тяжкого наследия", копившегося с 1993 года, до этого не удавалось ни одному созыву нижней палаты.

"При этом не был потерян темп при принятии, обработке и доведении до ума текущих законопроектов, что является признаком профессионального здоровья этого института", – подчеркнул эксперт.

Работа с избирателями

За прошедшие два года Госдума смогла наладить качественную работу с избирателями в субъектах Федерации, считает глава департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. "Сейчас региональные недели активно используются для реальной работы депутатов на местах, чаще стали проводиться выездные мероприятия", - отметил эксперт.





Повысить интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволяет и новый график работы нижней палаты. По инициативе Вячеслава Володина в расписании парламентариев произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам, они проходят с 10:00 до 14:00 без обедов.

Благодаря этому депутаты могут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.

Реализация послания президента

Нижняя палата остается реальной опорой президента Владимира Путина, обеспечивая законодательную реализацию послания главы государства Федеральному собранию. Эксперты отмечают, что послание от 1 декабря 2016 года реализовано Госдумой на 85%: 79 нормативно-правовых актов одобрено депутатами, а шесть находятся на рассмотрении. Что касается президентского послания от 1 марта 2018 года, то из 101 пункта принято 60 документов, 38 находятся на рассмотрении.





С целью реализации положений, озвученных главой государства, в нижней палате была создана специальная рабочая группа. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, основная законодательная деятельность будет проведена в течение этого года, но с учетом значимости и глобальности поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.

Диалог с бизнесом

Всем известно, что сильный бизнес – одна из главных опор экономики и государства. Учет мнения и интересов предпринимателей необходим при разработке и принятии многих законодательных инициатив. Седьмая Дума активно работает с бизнес-сообществом, внимательно относится к его мнению, отмечают эксперты.

"Несколько новых задач и вопросов для обсуждения с бизнесом и регионами возникает и в связи с приоритетами развития, которые президент Путин обозначил в предвыборном послании", - сказал глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский. Аналитик пояснил, что это касается стратегии пространственного развития России, обеспечения темпов роста выше среднемировых, цифровизации, инвестиций и многих других важных аспектов.





Мнение предпринимателей нижняя палата учитывает даже в самых сложных вопросах, отметил Дмитрий Фетисов. В пример он привел рассмотрение законопроекта о контрсанкциях в ходе осенней сессии 2018 года. Аналитик подчеркнул, что документ был скорректирован по итогам консультаций с бизнес-сообществом. "Именно взаимодействие с бизнесом и открытый диалог на эту тему тогда позволил обойти все острые углы, сохранив при этом основную идею и концепцию принимаемых изменений", – сказал эксперт.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что необходимо и дальше настраивать отечественное законодательство, в части ликвидации ненужных барьеров для предпринимателей. "Проведение мероприятий руководством Думы по отраслевому и проектному принципам позволяет, как говорят, "сверить часы" в формате "здесь и сейчас", совместно выработав нужные для развития экономики решения", – уверен аналитик.





Парламентская дипломатия

Эксперты называют одним из главных достижений седьмой Госдумы ее успехи на внешнеполитическом поле. Парламентарии периодически встречаются со своими зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами.

Алексей Мухин отметил, что повышение интенсивности международной деятельности нижней палаты происходит в непростых условиях санкционного давления со стороны западных стран. По его словам, Госдума не растерялась в сложной ситуации и продолжила развивать сотрудничество с иностранными партнерами, причем очень эффективно.





С высокой оценкой дипломатической деятельности седьмого созыва согласен и Дмитрий Фетисов. Он напомнил о международной антинаркотической конференции, которая прошла на Охотном Ряду в конце прошлого года, о масштабном форуме "Развитие парламентаризма", на который съехались законодатели из почти ста стран мира.

"Дума стала полноправной интересной площадкой для международных парламентариев для того, чтобы вести совместную деятельность", – сказал аналитик.

Постоянный контакт с гражданами

Госдума седьмого созыва в своей работе активно использует современные средства коммуникации, прежде всего глобальную Сеть. Положительные изменения в информационной политике нижней палаты – еще одно достижение седьмого созыва, уверен Ростислав Туровский.

Запуск нового сайта, отметил эксперт, сделало Госдуму более открытой и прозрачной. "С этой точки зрения Россия не уступает теперь лучшим образцам из мировой практики", – сказал аналитик. Кроме того, резко выросла активность законодателей во всех популярных социальных сетях, добавил политолог.

Согласен с этим и Константин Калачев. По его словам, следование депутатов в русле потребностей времени положительно воспринимается не только экспертным сообществом, но и избирателями. Как подчеркнул Дмитрий Фетисов, большинство постов на своих страницах депутаты пишут сами. Более того, отметил эксперт, законодатели отвечают на комментарии, дискутируют с зашедшими на их страницу пользователями.