Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
На этот раз пресловутых русских хакеров поймали в Голландии. Четверо россиян якобы хотели взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Власти Нидерландов заявили, что предотвратили кибератаку со стороны россиян, и подозреваемые будут высланы из страны. Официальные лица показали паспорта четырех человек, якобы прибывших в штаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией.
Также были продемонстрированы фотографии, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием. С их помощью, предположительно, был произведен взлом.
В российском посольстве и постпредстве нашей страны при ОЗХО не комментируют заявления местных властей, сообщает РИА Новости. Зато в Министерстве обороны Нидерландов уверены: подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Голландия выдворила четырех российских агентов в связи попыткой кибератаки https://t.co/CJymYb5eFq pic.twitter.com/jrEZFxhUpQ— Голос Америки (@GolosAmeriki) 4 октября 2018 г.
Называют и фамилии россиян. Это киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы осуществляли разведывательную поддержку. Их задержали и выдворили из Голландии еще в апреле 2018 года, однако сообщить об этом решили только сейчас.Россия ответит зеркально на высылку своих граждан, пообещал сенатор Владимир Джабаров. Эксперты сходятся во мнении, что решение Нидерландов носит исключительно политический характер.
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