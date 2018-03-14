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Блоги

Лондонские "отравленцы" как повод к началу войны

Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Никогда такого не было, и вот опять. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) и агента МИ-6 Сергея Скрипаля и его дочери. Что все это значит и чего можно ожидать в ближайшее время?
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В Лондоне неизвестным нервно-паралитическим веществом вместе со своей дочерью отравлен 66-летний бывший полковник ГРУ, а по совместительству английский шпион Сергей Скрипаль. Данный субъект был арестован в России в 2004 году. Следствие установило, что он в середине 90-х был завербован МИ-6 и, являясь руководителем управления кадров ГРУ, передал британской стороне информацию о десятках российских военных разведчиках, а также около 20 000 секретных документов, которые он добывал в том числе уже после увольнения со службы.   

Долго сидеть не пришлось. В 2010 году британского агента помиловали в ходе акции по обмену иностранных шпионов на задержанных в США агентов российских спецслужб. Кто забыл – именно тогда зажглась звезда "юного дарования" Анны Чапман. Получив свободу, Скрипаль поселился с женой, сыном и дочерью в Великобритании, в небольшом городке. Подрабатывал чтением лекций для сотрудников МИ-6 и курсантов военных академий, раскрывая им методы работы российской военной разведки, а также консультациями по вопросам в этой же области.

Скрипаль в середине 90-х был завербован МИ-6 и, являясь руководителем управления кадров ГРУ, передал британской стороне информацию о десятках российских военных разведчиках, а также около 20 000 секретных документов. 

И вот 4 марта Сергея Скрипаля отравили, он находится в коме, его состояние и перспективы неясны. Реакция Великобритании на инцидент очень бурная – обвинили, разумеется, во всем Россию. На данный момент в СМИ один за одним сыплются вбросы о том, что британские власти высылают российских дипломатов, а премьер-министр Тереза Мэй готовит против нашей страны полномасштабную экономическую войну.

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press

Зачем российской власти понадобилось за две недели до президентских выборов и за три месяца до чемпионата мира по футболу совершать попытку убийства вышедшего в тираж шпиона, уже не представляющего никакой значимости, – вопрос остается открытым. И все это в столице одного из мощнейших государств на планете, имеющего профессиональные спецслужбы: рисковать своей агентурой, осуществлять покушение при помощи специфического газа, который недвусмысленно намекнет, "откуда ноги растут", подставляться и нарываться на комплекс жестких "ответных мер"…

Что ж, Лондон давно заслужил репутацию эдакой пиратской бухты, где могут укрыться предатели и воры всех мастей, щедро тратя награбленное в обмен на безопасность, красивую жизнь и внешнюю имитацию почета. Однако не все беглецы понимают (или понимают слишком поздно), что у сэров, пэров и прочей чопорной аристократичной публики есть свои традиции по поводу пришлых. Тем, кто прибывает с тугим кошелечком на поясе, нередко проделывают нехитрую хирургическую операцию: мошна отсекается, а человечек сдается в утиль. Или же некогда полезную персону-курочку, переставшую нести ценные яички, отправляют прямиком в суп, дабы в последний раз она послужила "для общего дела". Немного перефразируя: "Лондон предателям не платит", а если и платит, то недолго и только в случае, если можно рассчитывать на последующий гешефт.

Лондон давно заслужил репутацию эдакой пиратской бухты, где могут укрыться предатели и воры всех мастей, щедро тратя награбленное в обмен на безопасность, красивую жизнь и внешнюю имитацию почета.  

В этой связи можно вспомнить и отравленного экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, который к моменту смерти за несколько лет пребывания в Лондоне был уже выпотрошен и препарирован местными спецслужбами на предмет изъятия любой хоть сколько-нибудь значимой информации. И Бориса Березовского, обедневшего, загрустившего и вроде бы покончившего с собой, но предварительно написавшего письмо Владимиру Путину с просьбой "понять и простить" и разрешить вернуться "на родину". Здесь и многие другие загадочные смерти. А сколько еще мы, обыватели, не знаем из того, что не освещалось широко в медийной сфере…

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

В общем, отравление Скрипаля власть имущие Великобритании пытаются использовать как "казус белли" – формальный повод для начала войны, благо пока только экономической. В этой связи становится наглядно и понятно, почему российское руководство так концентрирует силы и ресурсы на разработке новейших вооружений. В случае отставания нашего ВПК, вне всяких сомнений, с нами говорили бы гораздо жестче и, не исключено, совсем иными методами. А повод – он всегда найдется.

С джентльменами нельзя играть по правилам, ибо пишут эти правила и меняют их, как и когда удобно, сами джентльмены. Поэтому наш президент в своем выступлении, рассказывая о передовых военных разработках, обращался не столько к Федеральному собранию или российским избирателям, сколько к западным "друзьям и партнерам", недвусмысленно заявляя: "Не влезай – убьет".

Что касается поводов для развязывания войны, то всевозможные "самострелы" – это уже просто англосаксонский фольклор наряду с привлечением в зарубежных государствах "неизвестных снайперов", открывающих огонь по "сакральным жертвам", что не раз приводило к резкой эскалации различных конфликтов. Приемы известны и избиты, но их применяют вновь и вновь. Удивительно, но это по-прежнему работает.

С джентльменами нельзя играть по правилам, ибо пишут эти правила и меняют их, как и когда удобно, сами джентльмены.  

К провокациям такого рода часто относят [внимание, конспирология] гибель крейсера "Мэн", послужившую предлогом для начала испано-американской войны 1898 года, и мутноватую историю с потоплением пассажирского судна "Лузитания", ставшую поводом для вступления США в Первую мировую войну уже под конец, когда подошло время делить добычу победителей и снимать сливки. Сюда по ряду сомнительных моментов относят и Перл-Харбор во Второй мировой войне, и инцидент в Тонкинском заливе, ставший поводом для американской агрессии во Вьетнаме, и теракт с уничтожением "башен-близнецов" в Нью-Йорке, помимо прочего, обосновавший вторжение в Афганистан [конец конспирологии].

Если допустить, что нечто подобное англосаксонская элита действительно могла проделать со своими гражданами, то по отношению к перебежчикам вопрос вообще отпадает. Ну а нам, гражданам России, в нынешний неспокойный период лучше всего осознать неподвластную времени верность фразы императора Александра III: "Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот". С поправкой на современность можно добавить авиацию, вездесущих "русских хакеров" и ракетные войска стратегического назначения.

14 марта 2018, 19:04

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