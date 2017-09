США натравили на Меркель хакеров-нацистов

Русские не виноваты. Вовсе не Москва стоит за всплывающими в сети материалами, очерняющими Ангелу Меркель и ее главного соперника Мартина Шульца. Авторы публикаций на YouTube, интернет-форумах 4chan и reddit, в сервисе для обмена сообщениями Gab.ai – американские крайне правые группы, пишет USA Today.

Свидетельства появились менее чем за неделю до голосования, которое пройдет в воскресенье. В итоге, скорее всего, победит нынешний канцлер Ангела Меркель, предполагает автор статьи Ким Хьелмгаард. А вот следов российской активности пока не обнаружено.

"Пока нам не удалось проследить какую-то конкретную российскую активность", – заявил профессор Мюнхенского технического университета, эксперт по киберпропаганде Симон Гегелич. Эксперт, который дает советы немецкому правительству в сфере киберугроз и дезинформации, вместе с помощниками проанализировал за полгода 300 миллионов твитов. И выяснил, что Германия стала целью для постов, использующих хэштег #AltRight.

Исследователи пришли к выводу: большая часть сообщений связана с движением "альтернативных правых" в США. Это группа, чья крайне правая идеология включает расизм и белый национализм.

Что же касается атак неуловимых "российских хакеров", о которых кричали в Берлине, то в них просто нет смысла, уверен руководитель Центра европейской безопасности в Праге Марк Галеотти. "Пропутинского кандидата нет. Любое вмешательство вряд ли возымеет какое-либо существенное воздействие на результат выборов и только ужесточит позицию Германии по отношению к Москве", – заявил эксперт.

Отметилась в скандале и соцсеть Facebook. Как отмечает издание, на протяжении последних двух месяцев пользователям соцсети в Германии, которые ищут группы с политическими обсуждениями, автоматически рекомендуются страницы, отдающие предпочтение крайне правым партиям – в частности, АдГ ("Альтернатива для Германии" – по данным социологов, эта партия по итогам выборов может впервые пройти в Бундестаг).

