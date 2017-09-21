США натравили на Меркель хакеров-нацистов

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 21 сентября
Лента новостей
18:01
В небе над Химками заметили парящий НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
15:33
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
15:12
Муж Собчак готовится быть первой леди
15:08
Волочкову в розовом боди подняли на смех
15:01
Ученые раскрыли секрет роста пениса
14:41
Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
14:34
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
14:26
Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы
14:18
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Звезда сериала "Ольга" решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:35
Варум бросила мужа ради известного певца
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:44
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
12:31
Москва отвесила финансовую пощечину Киеву
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
12:10
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
11:46
Пожилая Макрон затмила красотой жену Порошенко
11:36
В России разработали антишпионский смартфон
11:23
Почему в "Москве" взбунтовались сотни мигрантов
11:19
Названа причина спонтанных оргазмов женщины
11:15
Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности
10:53
Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына
10:44
Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду
10:40
Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию
10:26
В космосе найден пылящий двойной астероид
10:14
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
10:06
В Подмосковье горела церковь XIX века
09:56
Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"
09:48
Актеру Николаю Караченцову стало хуже
09:36
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
09:36
Активы объединенных Промсвязьбанка и банка "Возрождение" составят 1,4 трлн рублей
09:17
Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание
09:14
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
09:14
Под Москвой водитель иномарки сбил девочку и скрылся
09:00
ЦБ оставил без лицензии столичный банк
08:49
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину
08:43
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона
08:40
Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом
08:36
В столице уволенный работник украл экскаватор
08:17
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
00:52
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
22:00
Разгром террористов под Идлибом попал на видео
21:53
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
21:34
Бывший муж сделал Максаковой больно
21:34
Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
21:29
Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова
21:11
В Перми экстренно сел самолет из Китая
21:07
На юге столицы автобус попал в смертельную аварию
21:02
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
21:01
В Москве перевернулась скорая
20:48
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
20:25
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
20:14
Недвижимость Европы массово переходит к россиянам
19:55
Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова
19:44
Опасного преступника поймали из-за хвастовства
19:30
Глинников расставил точки над i после скандала с невестой
19:20
В Сирии ранили трех российских военных
19:11
Просмотр телевизора приближает смерть
18:56
В России заработает система tax free
18:33
Увлеченная сбором грибов пенсионерка два дня бродила по лесу
18:24
Что связывает Максакову и Голубкину
18:15
Путин пошутил над обилием праздников в России
17:56
При пожаре в центре Москвы погиб человек
17:47
Как Ванга убеждала скептиков в своих сверхспособностях
17:47
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
17:43
Лазарев поддержал истерику Макаревича
17:33
Захарова оправдала нападки Фримена на Россию
17:27
В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"
17:21
Назван список продуктов для похудения
17:18
Одинокая велосипедистка 14 лет обедала на чужих поминках
17:04
Регионы оценят работу социальных НКО
16:47
Галкин показал озорное фото Пугачевой
16:47
В мурманскую колонию передали фаршированную наркотиками морковь
16:44
Оскорбленная Собчак взвилась из-за нелепой ситуации
16:40
Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма
16:32
Путин оценил новую систему управления войсками и оружием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске перекосило от слов любимого внука
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Брошенная жена Казаченко закатила истерику на "Пусть говорят"
Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Политика

США натравили на Меркель хакеров-нацистов

Фото: GLOBAL LOOK press/Reporters
Выборами в Германии, которые пройдут 24 сентября, действительно манипулируют – но не русские, а американцы. Союз сетевых троллей и экстремистских пропагандистов действует с территории США, признали американские СМИ.
прочитано 543 раза

Русские не виноваты. Вовсе не Москва стоит за всплывающими в сети материалами, очерняющими Ангелу Меркель и ее главного соперника Мартина Шульца. Авторы публикаций на YouTube, интернет-форумах 4chan и reddit, в сервисе для обмена сообщениями Gab.ai – американские крайне правые группы, пишет USA Today.

ПО ТЕМЕ

Мэри Поппинс вернулась: пожилая немка с зонтиком напала на Меркель

Путин дал шанс Меркель перед выборами

Россия готовится к отправке Меркель в Сибирь

Свидетельства появились менее чем за неделю до голосования, которое пройдет в воскресенье. В итоге, скорее всего, победит нынешний канцлер Ангела Меркель, предполагает автор статьи Ким Хьелмгаард. А вот следов российской активности пока не обнаружено.

"Пока нам не удалось проследить какую-то конкретную российскую активность", – заявил профессор Мюнхенского технического университета, эксперт по киберпропаганде Симон Гегелич. Эксперт, который дает советы немецкому правительству в сфере киберугроз и дезинформации, вместе с помощниками проанализировал за полгода 300 миллионов твитов.  И выяснил, что Германия стала целью для постов, использующих хэштег #AltRight.

Исследователи пришли к выводу: большая часть сообщений связана с движением "альтернативных правых" в США. Это группа, чья крайне правая идеология включает расизм и белый национализм.

Что же касается атак неуловимых "российских хакеров", о которых кричали в Берлине, то в них просто нет смысла, уверен руководитель Центра европейской безопасности в Праге Марк Галеотти. "Пропутинского кандидата нет. Любое вмешательство вряд ли возымеет какое-либо существенное воздействие на результат выборов и только ужесточит позицию Германии по отношению к Москве", – заявил эксперт.

Отметилась в скандале и соцсеть Facebook. Как отмечает издание, на протяжении последних двух месяцев пользователям соцсети в Германии, которые ищут группы с политическими обсуждениями, автоматически рекомендуются страницы, отдающие предпочтение крайне правым партиям – в частности, АдГ ("Альтернатива для Германии" – по данным социологов, эта партия по итогам выборов может впервые пройти в Бундестаг).

Facebook заявил, что осведомлен о проблеме, и что она связана с функцией Groups Discover. На данный момент компания временно отключила категорию "новости и политика" во вкладке Discover, она расследует вопрос.

Так или иначе, полностью отказываться от версии вмешательства "русских хакеров" в немецкие выборы в Берлине не торопятся. Возможно, что сообщения американских "альтернативных правых" написаны под русским влиянием, размышляют эксперты. И тут же признаются: даже если это так, то установить факт чрезвычайно сложно.

Выборы в Бундестаг пройдут в воскресенье, 24 сентября. Как ожидается, первое и второе места поделят альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и "Свободная демократическая партия". Некоторые эксперты считают, что лидеры едва ли наберут достаточно голосов, чтобы сформировать правящую коалицию. Что же касается "Альтернативы для Германии", то она готова возглавить оппозицию в новом немецком парламенте.

Автор: Андрей Евлампиев21 сентября 2017, 14:35

Политика

США натравили на Меркель хакеров-нацистов
Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН
В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину

Шоу-бизнес

Хилькевич плачет из-за несчастной любви
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
Муж Собчак готовится быть первой леди
Волочкову в розовом боди подняли на смех

Проишествия

Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы

Lifestyle

Названы лучшие фильмы о вампирах
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова
Шоу-бизнес

Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию

Наследник прокомментировал известие об ухудшении состояния актера
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности

Женщина оставила позади все предрассудки
Lifestyle

Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп

Новую моду народ понимает не сразу
Регионы

В небе над Химками заметили парящий НЛО (фото)

Уфологи нашли разумное объяснение

Гороскоп

Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
Дибров побил Меньшикова на премьере
Мединский обогрел Тарасову на Красной площади

Спорт

Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Регионы

У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru