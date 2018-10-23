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Политика

Россия и Сербия укрепляют межпарламентское сотрудничество

Вячеслав Володин и Майя Гойкович. Фото: duma.gov.ru
Москва и Белград продолжают активно развивать сотрудничество на парламентском уровне. Во вторник, 23 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и с председателем Народной скупщины Майей Гойкович. После двухсторонних переговоров сербский парламентарий выступила на пленарном заседании нижней палаты. 
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В ходе встречи Володин и Гойкович обсудили укрепление сотрудничества законодателей двух стран, развитие гуманитарных связей, образования, торгово-экономических отношений. "Через более эффективное взаимодействие в рамках межпарламентских структур мы можем лучше понимать друг друга и выходить на решения, которые важны для наших народов", – обратился спикер Госдумы к коллеге.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты отметил динамичное развитие торговых отношений между Россией и Сербией. По словам Володина, это хорошая основа для обсуждения вопросов законодательного регулирования экономических связей двух стран.  

Спикер отметил, что по итогам 2017 года, по сравнению с 2016-м, товарооборот вырос на 23%, а по итогам первых шести месяцев 2018-го – на 10%. Кроме того, законодатель отметил рост туристического потока между Россией и Сербией. "За последние десять лет – в пять раз. Это говорит о том, что у наших граждан есть взаимный интерес, и они используют возможность посмотреть достопримечательности двух стран", – сказал Володин.  

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Затронул парламентарий и вопрос изучения русского языка в Сербии. По его словам, интерес к языку Пушкина и Достоевского в братской республике не ослабевает. "Его изучают более 60 тысяч молодых людей Сербии, причем восемь тысяч – как первый иностранный", – подчеркнул Володин. Во многом позитивную динамику отношениям придают президенты двух государств – Владимир Путин и Александр Вучич, отметил спикер.  

В беседе с коллегой спикер Госдумы напомнил об исторических моментах, которые объединяют страны. Один из них – освобождение Белграда от немецких захватчиков 74 года назад. Володин поблагодарил Гойкович за то, что Белград заботится о могилах советских воинов. "Это еще раз подчеркивает, что мы бережем нашу общую историю и смотрим в будущее", - подчеркнул законодатель.

В свою очередь председатель Народной скупщины Сербии заверила, что ее страна никогда не введет санкции против России. "Ни политические, ни экономические. Это наша позиция, поскольку мы сами много лет провели под санкциями", – сказала Гойкович.

Майя Гойкович. Фото: duma.gov.ru

После переговоров со спикером Госдумы глава Народной скупщины выступила перед депутатами Госдумы. Она поблагодарила Россию за бескорыстную помощь сербскому народу. По словам законодателя, периоды процветания ее страны неслучайно совпадают с этапами активного участия России в международных делах.  

Сотрудничество с Госдумой достигло наивысшей формы, беспрецедентной для Народной скупщины, подчеркнула Гойкович. "Оно реализуется на основе Соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Госдумой от 2009 года, а также благодаря учреждению Комиссии по сотрудничеству в 2015 году", – напомнила парламентарий.

Фото: duma.gov.ru

Сербский законодатель назвала комиссию уникальной и высокой формой межпарламентского взаимодействия. "Она обеспечивает важный стимул как для парламентских, так и для двусторонних отношений в целом", – отметила высокая гостья.

Кроме того, Гойкович заверила российских парламентариев, что Белград не намерен вступать в НАТО и по-прежнему привержен нейтралитету. "У нас слишком тяжелая история, связанная с этим союзом, чтобы думать об этом", - подчеркнула она.

Фото: duma.gov.ru

Сразу после выступления сербского парламентария на Охотном Ряду началось заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной.  

Открывая заседание, Вячеслав Володин отметил, что одна из основных тем встречи - развитие цифровой экономики. "Это тема будущего, потому что цифровая экономика динамично развивается, и неслучайно наши профильные комитеты определили этот вопрос как приоритетный", – сказал он.  

Также стороны обсудили актуальную международную повестку. Парламентарии двух стран сошлись во мнении о неприятии санкционной политики Запада в отношении России и ее парламентариев. "Нельзя политика подвергать санкциям. Подвергая его санкциям, мы ущемляем и народ, и страну, которую он представляет", – подчеркнул Володин.

Фото: duma.gov.ru

Это уже вторые за последний месяц переговоры Вячеслава Володина и Майи Гойкович. До этого парламентарии общались на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Сербия в этом году первый раз участвовала в масштабном форуме, инициаторами которого выступили в 2016 году Россия и Южная Корея.

Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.   

Автор: Иван Поляков23 октября 2018, 14:06

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