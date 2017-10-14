Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ

Спикер Народной скупщины Сербии заявила, что Москва может полностью рассчитывать на поддержку по вопросам, отвечающим интересам двух стран. По словам Маи Гойкович, сербские парламентарии выступают за возвращение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновление ее работы в организации.

"Россия имеет нашу поддержку в тех органах, где она сейчас не представлена., сказала Гойкович, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеслав Володину. – Вы знаете, что в Парламентской ассамблее Совета Европы парламентарии нашей страны активно выступают, чтобы к российским парламентариям вернулся статус, и они могли активно включиться в работу".



По словам Гойкович, Москва может полностью рассчитывать на поддержку сербских парламентариев "по любому вопросу, который имеет важность для интересов наших государств". Со своей стороны Володин подчеркнул, что отношения России и Сербии "всегда были отношениями, основанными на взаимном доверии".

"Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любые вопросы", – цитирует его ТАСС. "Поэтому мы благодарны вам за вашу позицию и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и когда речь идет о других межпарламентских структурах. Мы подчеркиваем, что эта позиция совместная", – заявил спикер российской нижней палаты парламента.

"Исходим из того, что в межпарламентских структурах не должно быть решений, дискредитирующих сами эти структуры, а другой стороны, ограничивающих права делегаций", – заключил он. Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ Москва заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года наша делегация отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

