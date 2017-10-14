Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ
"Россия имеет нашу поддержку в тех органах, где она
сейчас не представлена., сказала Гойкович, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеслав
Володину. – Вы знаете, что в Парламентской ассамблее Совета Европы
парламентарии нашей страны активно выступают, чтобы к российским парламентариям
вернулся статус, и они могли активно включиться в работу".
По словам Гойкович, Москва может полностью рассчитывать на поддержку сербских парламентариев "по любому вопросу, который имеет важность для интересов наших государств". Со своей стороны Володин подчеркнул, что отношения России и Сербии "всегда были отношениями, основанными на взаимном доверии".
"Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любые вопросы", – цитирует его ТАСС. "Поэтому мы благодарны вам за вашу позицию и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и когда речь идет о других межпарламентских структурах. Мы подчеркиваем, что эта позиция совместная", – заявил спикер российской нижней палаты парламента.
"Исходим из того, что в межпарламентских структурах не должно быть решений, дискредитирующих сами эти структуры, а другой стороны, ограничивающих права делегаций", – заключил он. Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о
восстановлении делегации в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена
права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по
наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ Москва заявила, что
приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В
январе 2016 года наша делегация отказалась подавать заявку на подтверждение
полномочий на тот год.
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