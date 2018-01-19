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Политика

Депутаты заручились поддержкой ученых и экспертов

Фото: duma.gov.ru
В Госдуме создан Совет по законотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Соответствующее положение утвердил в пятницу, 19 января, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Решение о создании экспертного совета было принято еще в ноябре 2017 года. Новый орган будет заниматься аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства, а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членов Совета находятся вопросы общего повышения эффективности правотворческого процесса.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Кроме самих парламентариев, членов экспертного сообщества и представителей науки, в состав Совета вошли руководители ведущих вузов России, а также представители общественных организаций и объединений. Возглавил новый орган спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заместителями главы Совета стали первый зампред нижней палаты Александр Жуков и ректор "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов. Ответственным секретарем экспертного органа стал руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Улучшение качества законопроектов – один из приоритетов в работе Госдумы седьмого созыва. По инициативе спикера Вячеслава Володина были предприняты шаги, которые позволили существенно повысить уровень выдвигаемых законодателями нормативно-правовых актов.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Теперь депутаты голосуют за предлагаемые инициативы только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. Также седьмой созыв нижней палаты отменил единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта.

Также спикер Госдумы инициировал поправки в регламент, в том числе вводящие дополнительные ограничения для резонансных документов. Они рекомендуют законодателям предварительно уведомлять свои фракции о вносимых инициативах. Поправки появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных законопроектов, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем авторам пришлось отозвать.

Автор: Иван Поляков19 января 2018, 17:48

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