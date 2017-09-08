Заигрывающая с Россией Германия довела Украину до истерики

Глава МИД Германи Зигмар Габриэль заявил о готовности снять торговые ограничения против Москвы еще до окончательного выполнения Минских соглашений. На Украине считают, что это зрада (предательство).

Министерство иностранных дел Украины осудило германских партнеров за готовность раньше условленного времени снять с России экономические санкции. Киеву также не понравилось, что Берлин в целом одобрил предложение Москвы разместить миротворцев ООН в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Помощник Петра Порошенко, президента Украины, Константин Елисеев в свою очередь нашел верное, по его мнению, определение происходящему: представитель Социал-демократической партии Германии Габриэль "флиртует с Кремлем" и к тому же систематически уклоняется от общего для стран НАТО курса по отношению к России. Иными словами, в отличие от остальных стран НАТО и ЕС, Германия без должного рвения выполняет – если вообще выполняет – команды строгого заокеанского куратора.

Еще в июне 2017 года Зигмар Габриэль осудил новый пакет санкций Соединенных Штатов, предполагающих штрафные меры для замеченных в сотрудничестве с Россией компаний. По мнению политика, в разрезе этих американских требований появился высокий риск ухудшения отношений между ЕС и Штатами. Позже, в августе 2017 года на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Габриэль предостерег Вашингтон от нового "ледникового периода" в отношениях с Россией.