Заигрывающая с Россией Германия довела Украину до истерики
Министерство иностранных дел Украины осудило германских партнеров за готовность раньше условленного времени снять с России экономические санкции. Киеву также не понравилось, что Берлин в целом одобрил предложение Москвы разместить миротворцев ООН в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Помощник Петра Порошенко, президента Украины, Константин Елисеев в свою очередь нашел верное, по его мнению, определение происходящему: представитель Социал-демократической партии Германии Габриэль "флиртует с Кремлем" и к тому же систематически уклоняется от общего для стран НАТО курса по отношению к России. Иными словами, в отличие от остальных стран НАТО и ЕС, Германия без должного рвения выполняет – если вообще выполняет – команды строгого заокеанского куратора.
Еще в июне 2017 года Зигмар Габриэль осудил новый пакет санкций Соединенных Штатов, предполагающих штрафные меры для замеченных в сотрудничестве с Россией компаний. По мнению политика, в разрезе этих американских требований появился высокий риск ухудшения отношений между ЕС и Штатами. Позже, в августе 2017 года на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Габриэль предостерег Вашингтон от нового "ледникового периода" в отношениях с Россией.
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