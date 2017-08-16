Берлин отвернулся от Запада в сторону Москвы

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
партнеры
Среда 16 августа
Лента новостей
12:19
Пуговка из "Папиных дочек" рассталась с бойфрендом
12:15
Сериалы превращают людей в "зомби"
12:05
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за пьяного китайца
12:05
Российский Форум Маркетинга пройдет в Москве
11:56
Как бороться с зависимостью от сладкого
11:41
59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой
11:39
Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"
11:37
Лишний вес может довести домашних животных до депрессии
11:26
Россияне готовы отказаться от отпуска ради кота
11:12
Боец ММА скончался после нокаута
10:57
Назван главный недостаток новых iPhone
10:52
Анорексичка превратилась в модель с сексуальными формами
10:43
Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей
10:42
Улюкаев набросился с обвинениями на Сечина
10:41
В Домодедово скончался пассажир-иностранец
10:39
Викторию Дайнеко пропесочили за костлявость
10:36
Какое порно предпочитают жители КНДР
10:18
Семья отказалась раскапывать могилу "пьяного" мальчика
10:06
В Москве бьют тревогу из-за ВИЧ
10:05
Алексей Воробьев исхудал до неузнаваемости
10:03
В метро Москвы появились новые места для музыкантов
09:47
Доказан вред курения за компанию
09:43
В Каспийском море по тревоге подняли боевые корабли
09:31
Ученые назвали причину популярности "Игры престолов"
09:21
Далай-лама сделал неожиданное признание о России
09:20
Внебрачная дочь Магомаева совершила попытку самоубийства
09:16
Назван лучший город Земли
09:15
Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина
08:54
В центре Москвы трое грабителей пырнули ножом мужчину
08:50
Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой
08:35
В коллекторе на западе Москвы нашли изрезанные тела мужчин
08:20
Кизяков вслед за Малаховым сбежал к конкурентам
08:07
Названа причина смерти звезды комедии "Один дома"
23:13
B Мособлгазe появилась новая услуга
21:58
Скандал с Кизяковым связали с уходом Малахова
21:53
В Москве схватили наехавшего на инспектора таксиста
21:50
Макрон подал в суд на надоедливого фотографа
21:45
Москву состарили на век
21:27
Создатели авто из "Назад в будущее" разработали летающую машину
21:21
Дочь Понаровской с ужасом вспоминает детство
21:18
Сомалийские боевики убили пятерых полицейских в Кении
21:05
Депутат Рады открыл стрельбу в Киеве
20:58
Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
20:52
Твиты Трампа продают за девять долларов
20:46
Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
20:40
В Стокгольме из автомата расстреляли прохожих
20:21
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
20:12
В Москве на станции метро умер человек
19:52
Николаев с радостью проводил Кизякова с Первого канала
19:51
Россиянка поборется за звание "мисс Украина"
19:21
Тимур Кизяков обвинил Первый канал в клевете
19:10
Шарий обвинил девелоперов в уничтожении пляжей Севастополя
19:05
Американские ученые подтвердили пользу вина
18:59
Смерть Виктора Цоя признали убийством
18:41
Дело ударившего журналиста в День ВДВ москвича передали в суд
18:39
Кикабидзе ответил взаимностью Пугачевой
18:24
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
18:09
Восточная сказка для транзитных пассажиров
18:07
При взрыве в Стокгольме пострадали люди
18:02
Как преодолеть кризис доверия в спортивном маркетинге
17:55
Образ заступника Украины украли из компьютерной игры
17:46
"София" начала движение к станции "Стромынка"
17:46
Питт и Джоли передумали разводиться
17:42
Помор сжег дом и баню из мести бывшей жене
17:32
На судоходном канале под Калининградом всплыла женская голова
17:23
Шнуров ответил на дерзкие нападки Познера
17:21
Мария Захарова поразила сияющей красотой
17:19
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
17:03
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
16:51
Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
16:49
Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
16:44
Почему выгодно быть белой вороной
16:43
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
16:40
Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске
16:15
Юлия Савичева стала мамой
16:07
Сотрудник Лондонской биржи умер после падения с седьмого этажа
16:04
Билана после съемок "Голоса" отпаивают валерьянкой
16:02
Жители американского города удивили порновкусами
15:59
Ученые объяснили рак Маккейна мутациями
15:52
Конфликт ЦБ и "Югры" может навредить экономике страны
15:52
55-летняя Алена Свиридова шокировала фигурой в бикини
15:38
Похотливую звезду "Дома-2" ублажили 20 стриптизеров
15:36
На Украине застрелили россиянина
15:27
В Россию пришла аномальная жара
15:16
В Испании разбился самолет
15:10
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
15:08
В Москве продавщице "Пятерочки" сломали череп бутылкой пива
14:56
В Сеть "слили" фото голой актрисы Энн Хэтэуэй
14:55
Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
14:45
Топ-10 самых безумных трюков с зубами
14:44
Нюша втайне отметила свадьбу на Мальдивах
14:23
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
14:17
Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино
14:12
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
13:55
Горбачев предупредил Крым об опасности
13:48
Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"
13:47
Вдова Тихановича разревелась от бессовестных оскорблений
13:45
Жена президента избила модель за развращение сыновей
13:39
Где дешево отдохнуть в бархатный сезон
13:34
В центре Москвы загорелась пятиэтажка (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева стремительно теряет голос
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
68-летняя Пугачева в коротких шортах похожа на девочку
Политика

Берлин отвернулся от Запада в сторону Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press
В Германии поддержали план "двойного замораживания" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Авторами идеи стали Россия и Китай.
прочитано 1199 раз

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И поблагодарил Поднебесную за помощь в урегулировании корейского конфликта. "Немецкая сторона высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса", – цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Пекина.

ПО ТЕМЕ

Россия нашла способ отомстить США за санкции

Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном

Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР

В министерстве подчеркнули, что Германия поддерживает план "двойного замораживания". "Берлин готов продолжать работать вместе с Китаем и продвигать мирные решения ядерной проблемы на Корейском полуострове", – заявил Габриэль.

Немецкий дипломат отметил, что всем сторонам конфликта необходимо учитывать уроки истории, в том числе события 2017 года. По его словам, это не позволит ситуации выйти из-под контроля.

Ранее представители внешнеполитических ведомств России и КНР рассказали о совместно разработанном плане "двойного замораживания", призванном решить ядерный вопрос. Инициатива предполагает введение моратория на испытания и пуски ракет в КНДР. В свою очередь Южная Корея и США должны отказаться от учений в конфликтном регионе.

Госдеп уже раскритиковал эту идею. Пресс-секретарь ведомства Хизер Науэрт заявила, что Южная Корея и США проводят учения рядом с КНДР на законных основаниях и не собираются отказываться от них. "Нет ничего равноценного тому, чем занимается КНДР – испытаниями межконтинентальных баллистических ракет", – подчеркнула она.

Автор: Владислав Скобелев16 августа 2017, 09:08

Политика

Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине
Британский разведчик проболтался о плане развала России
Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась
Россия нашла способ отомстить США за санкции

Шоу-бизнес

В семью Тани Булановой пришла смерть
59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой
Виторган строго отчитал оторопевшую мать Собчак
Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей

Проишествия

Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
Жена президента избила модель за развращение сыновей

Lifestyle

Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
Шоу-бизнес

Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"

Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу
Спорт

Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Гроссмейстер проиграл после возвращения в шахматы
Шоу-бизнес

59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой

Актриса не устает подчеркивать, что до сих пор о-го-го!
Шоу-бизнес

Пуговка из "Папиных дочек" рассталась с бойфрендом

Екатерина Старшова призналась, что ее сердце теперь свободно

Гороскоп

Смерть Виктора Цоя признали убийством
Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину

Фоторепортажи

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
Российские мужчины разделись ради Путина
Звездные встречи Андрея Малахова
Елизавету Боярскую замучила совесть

Спорт

Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
Карякин простил Каспарову грубые слова
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
Мустафина впервые показала дочь

Регионы

Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
Горбачев предупредил Крым об опасности
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru