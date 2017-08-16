Берлин отвернулся от Запада в сторону Москвы

В Германии поддержали план "двойного замораживания" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Авторами идеи стали Россия и Китай.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И поблагодарил Поднебесную за помощь в урегулировании корейского конфликта. "Немецкая сторона высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса", – цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Пекина.

В министерстве подчеркнули, что Германия поддерживает план "двойного замораживания". "Берлин готов продолжать работать вместе с Китаем и продвигать мирные решения ядерной проблемы на Корейском полуострове", – заявил Габриэль.

Немецкий дипломат отметил, что всем сторонам конфликта необходимо учитывать уроки истории, в том числе события 2017 года. По его словам, это не позволит ситуации выйти из-под контроля.

Ранее представители внешнеполитических ведомств России и КНР рассказали о совместно разработанном плане "двойного замораживания", призванном решить ядерный вопрос. Инициатива предполагает введение моратория на испытания и пуски ракет в КНДР. В свою очередь Южная Корея и США должны отказаться от учений в конфликтном регионе.

- Благодаря КНДР украинские космические технологии могут попасть на рынок США.

- Не "на", а "в"! — Айболит (@ajbolit_limpopo) 16 августа 2017 г.

Госдеп уже раскритиковал эту идею. Пресс-секретарь ведомства Хизер Науэрт заявила, что Южная Корея и США проводят учения рядом с КНДР на законных основаниях и не собираются отказываться от них. "Нет ничего равноценного тому, чем занимается КНДР – испытаниями межконтинентальных баллистических ракет", – подчеркнула она.