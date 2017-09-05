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Политика

Савченко шокировала Раду образом монашки

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Одиозный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в очередной раз удивила коллег. В этот раз она пришла на заседание парламента в закрытом черном наряде, напоминающем монашеское одеяние.
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Политик пришла в Верховную раду в закрытом черном жакете, который дополняла длинная черная юбка, передает издание "Вести Украина". Пожалуй, для полноты образа Савченко не хватало черной косынки.

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Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Напомним, ранее нардеп рассказала о своей работе в службе секса по телефону. По ее словам, когда ей был 21 год, она увидела объявление: требовались девушки с приятным голосом и умением поддерживать разговор на любые темы. Как позже выяснилось, вакансия оказалась связана со сферой интимных услуг.

На собеседовании ей предложили прочитать отрывок из бульварного романа. По словам Савченко, зарплата на этой работе была для нее "шикарная" – 100 долларов в час.

Кроме того, народный депутат Украины как-то обмолвилась о своем опыте участия в передаче "Битва экстрасенсов". Продюсеры программы обратились в Савченко, когда искали снайпера. "Я сначала отказалась, но они никого другого не нашли. Снова мне позвонили, и я согласилась. Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри", – рассказала одиозный парламентарий.

Надежда Савченко получила известность во время боевых действий в Донбассе. В 2014 году она была захвачена ополченцами. Ее обвинили в убийстве журналистов ВГТРК.

В марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы. Однако через пару месяцев Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным. После этого она вернулась на Украину и стала работать в Верховной раде.

Автор: Иван Поляков5 сентября 2017, 18:37

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