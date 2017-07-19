Почему Савченко наплевала на внешний вид

Скандально известный украинский депутат Надежда Савченко рассказала, что думает о моде и своем чувстве вкуса. По словам политика, она часто одевалась неудобно, но красиво, когда училась на модельера.

"Раньше у меня вкус был куда лучше, когда я училась на модельера. Я тогда придерживалась… Не то что я придерживалась, но понимала, что красота требует жертв", – цитирует Надежду Савченко Life.ru.

Депутат рассказала, что в юности могла одеться неудобно, но красиво. Однако со временем приоритеты изменились, и теперь она больше всего ценит в нарядах комфорт. При этом бывшая летчица уверена, что выглядит эстетично.



Напомним, что весной 2017 года Савченко удивила общественность, резко сменив имидж. Ранее она предпочитала в одежде нарочитую небрежность и маскулинный стиль, запросто могла ходить босиком или сидеть на корточках в Раде. Теперь парламентарий выбирает женственные наряды и даже не пренебрегает макияжем.

В конце июня Савченко и вовсе решила соблазнить коллег, явившись на заседание Верховной рады в легкомысленном одеянии. Политик надела легкую рубашку и оголила одно плечо. Отметим, что такие наряды сейчас в тренде.

