Россия пригрозила США военным ответом

Развертывание Вашингтоном системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее может поставить вопрос об ответной военной реакции со стороны Москвы. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов", – сказал он. Тем не менее, сказал дипломат, он не собирается ничего предвосхищать.

По словам замглавы МИДа, Москва никогда не скрывала своего негативного отношения к развертыванию системы ПРО THAAD. "Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите", – заявил Рябков в беседе с журналистами. Дипломат подчеркнул, что все это в итоге становится элементами объединенной американской противоракетной обороны.

Напомним, южнокорейское информационное агентство "Ренхап" ранее сообщило, что власти страны готовы принять у себя атомный авианесущий крейсер и стратегические бомбардировщики США в ответ на испытания Северной Кореей ядерного оружия и средств его доставки. Помимо прочего, в этом году Вашингтон начал развертывать комплекс THAAD на территории Южной Кореи.

Это вызвало протесты в Китае и России. Особенно озаботились в Пекине: китайцы полагают, что установка американской системы противоракетной обороны в непосредственной близости от их границ резко нарушит сложившийся баланс сил в восточноазиатском регионе.

Система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет, находящихся на последнем этапе среднего участка траектории полета. По заявлениям США, система должна обеспечить защиту дислоцированных на территории Южной Кореи подразделений американской армии, а также обеспечить прикрытие для союзников Вашингтона в регионе от баллистических ракет.

