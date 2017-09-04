Сын Хрущева оправдал передачу Крыма Украине

"Правильным и структурным решением" назвал передачу Украинской ССР Крымского полуострова Сергей Хрущев. По мнению профессора американского университета Брауна, в этом шаге не было "никакой политики".

Крым на карте "пристегнут" к Украине. И в его передаче этой республике не было политики, заявил сын инициатора предпринятой в 1954 году реформы, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристёгнут к Украине. Когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине – так же, как передавали многие регионы. Никакой политики, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию", – сказал Хрущев в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Профессор возмутился и расхожими предположениями, что полуостров стал "подарком" Хрущева жене, которая родилась на Западной Украине. Сын первого секретаря уверен, что решение было принято структурное и правильное. По его словам, Крым в то время начал возрождаться, "сажали много винограда".

Законность передачи Крымской области в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года вызывает у экспертов вопросы. В частности, по мнению большинства из них, принявшие указ органы – республиканский и союзный Верховные Советы – по действовавшей в то время конституции не имели права распоряжаться в территориальных делах.

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Большинство жителей полуострова выступили за восстановление исторической справедливости. Процесс воссоединения с Россией прошел легитимно с точки зрения международного права – что на Украине и в странах Запада признавать нее желают.