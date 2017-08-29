Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович перестал чувствовать настроения в обществе. Это и стало его роковой ошибкой, уверен мэр Харькова Геннадий Кернес.

Толстые стены властных кабинетов скрыли от Виктора Януковича настроения улицы. И никто из окружения не счел нужным проинформировать президента о переменах в общественном настроении, заявил Геннадий Кернес.

"Из-за толщины стен и бронированных окон он уже не слышал, что происходит на улице, и те, кто окружал его, может быть, не хотели говорить ему, что происходит. Они, наверное, понимали: любой руководитель не любит, когда его огорчают или расстраивают. Поэтому сообщали только хорошее", – сказал мэр Харькова в эфире телеканала "112 Украина".

Оторванность от реальности стала роковой ошибкой Виктора Януковича, убежден Кернес. При этом, считает харьковский градоначальник, часть вины за такую ситуацию лежит на Сергее Левочкине, который возглавлял администрацию президента.

Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. Ему пришлось покинуть страну в 2014, после Евромайдана и госпереворота. Геннадий Кернес был избран мэром Харькова также в 2010 году. После насильственной смены власти в Киеве пережил покушение, был тяжело ранен. В 2015 году, при президентстве Порошенко, был переизбран на пост харьковского градоначальника.

Ответил Кернес и на вопрос журналиста – что бы он сделал, если бы был председателем Совета министров Крыма?

"В Крыму достаточно много русскоязычного населения и он всегда поддерживал Россию. И он был Россией – из истории мы это знаем. Это, как сейчас там говорят, долгий путь возвращения Крыма домой. Но для нас этот полуостров – часть территории Украины, за которую необходимо было бороться. Сегодня это возможно уже только на дипломатическом уровне, на уровне отмены всех ранее принятых решений", – пояснил свою позицию мэр Харькова.

Оправившись после покушения весной 2014 года, Кернес обвинил в причастности к попытке его устранения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Отвечая на вопросы журналиста, харьковский мэр рассказал, что когда-то глава МВД "набивался к нему в друзья, потому что я ему занял большую сумму денег". Размер займа Кернес не уточнил.

"Он таких денег не видел. Для него это было спасение утопающего, и тогда между нами завязалась не то чтобы дружба – вялотекущее такое сотрудничество. По разным вопросам – политическим, еще каким-то – мы с ним общались. Но уже тогда говорили, что этот человек – кидала", – сказал городской голова.

Кернес признал, что Аваков вернул долг. "На тот момент я был гораздо сильнее его, и думаю, что он меня боялся. Конечно, он вернул мне деньги – куда он делся бы?", – заявил харьковский мэр. Он отметил, что глава МВД вернул деньги и городскому бюджету – "в который не платил долгое время за украденную ТЭЦ-3".