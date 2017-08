Меркель поймали на провокации против России

Россия делает все возможное для установления мира в Донбассе. Украина же абсолютно не заинтересована в выполнении минских соглашений. Так что звучащие с Запада заявления должны быть адресованы Киеву, считает депутат государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"На мой взгляд, заявление госпожи Меркель в очередной раз говорит о политике двойных стандартов как со стороны Европейского союза, так и со стороны его главного партнера – США. Поскольку мы прекрасно понимаем, что Россия не является стороной исполнения минских соглашений. Наша страна делает в своей внешней политике все, чтобы эти соглашения исполнялись. Мы понимаем, кто главный фактор с точки зрения незаинтересованности в исполнении минских соглашений – это, безусловно, сегодняшние киевские власти, для которых эти соглашения являются невыполнимыми", – сказал Ганжара в эфире радио Sputnik.

Канцлер Германии провела большую ежегодную пресс-конференцию в Берлине. Ангела Меркель заявила: ограничительные меры в отношении России будут отменены лишь тогда, когда Украина вернет под свой контроль Донбасс. "Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", – подчеркнула она, указав на необходимость выполнения минских договоренностей. В то же время канцлер признала, что отмена ограничений положительно скажется не только на российской, но и на немецкой экономике.

