На Украине похвалили боевиков "ИГ"
"Странные эти сирийские повстанцы. По ним бьют крылатыми ракетами, новейшие бомбардировщики громят управляемыми бомбами любое движение днем и ночью, они не имеют своей артиллерии, ПВО и у них считанные единицы бронетехники, они располагают только легким вооружением – пулеметами, противотанковыми ракетными комплексами и минометами на пикапах", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.
Но даже в столь тяжелых условиях, восхищается украинский журналист, "повстанцы" не соглашаются на перемирие и "сражаются за свою землю", нанося урон врагу. Внимательный читатель, более-менее знакомый с ситуацией в Сирии, неизбежно задастся вопросом: а о каких таких "не устраивающих перемирие" повстанцах ведет речь Бутусов? Все те, кто попадает под определение оппозиции в Сирии в настоящий момент заключили соглашение о деэскалации и прекратили вооруженное противостояние с армией Башара Асада и поддерживающих его российскими военными советниками.
Как оказалось, украинский журналист восторгался действиями экстремистов из организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка. – Прим.Ред.). Бутусов рассказал об обнаружении "повстанцами" командного пункта, где находились российские военные советники. "И Асапова (генерал-лейтенант Валерий Асапов. – Прим.Ред.) разорвала сирийская мина", – написал пропагандист.
Напомним, сирийская армия при поддержке военных советников и Воздушно-космических сил России (ВКС) ведет успешное наступление против боевиков псевдохалифата в провинции Дейр эз-Зор на востоке страны. В воскресенье, 24 сентября, пришло сообщение о гибели на передовой генерал-лейтенанта Валерия Асапова в результате попадания минометного снаряда. При этом не исключается, что военачальник мог стать жертвой предательства.
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