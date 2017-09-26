На Украине похвалили боевиков "ИГ"

Редактор одного из украинских пропагандистских ресурсов Юрий Бутусов порадовался гибели российских военных советников в Сирии. При этом терроризирующих мирное население экстремистов он назвал "повстанцами", которые "сражаются за свою землю".

"Странные эти сирийские повстанцы. По ним бьют крылатыми ракетами, новейшие бомбардировщики громят управляемыми бомбами любое движение днем и ночью, они не имеют своей артиллерии, ПВО и у них считанные единицы бронетехники, они располагают только легким вооружением – пулеметами, противотанковыми ракетными комплексами и минометами на пикапах", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Но даже в столь тяжелых условиях, восхищается украинский журналист, "повстанцы" не соглашаются на перемирие и "сражаются за свою землю", нанося урон врагу. Внимательный читатель, более-менее знакомый с ситуацией в Сирии, неизбежно задастся вопросом: а о каких таких "не устраивающих перемирие" повстанцах ведет речь Бутусов? Все те, кто попадает под определение оппозиции в Сирии в настоящий момент заключили соглашение о деэскалации и прекратили вооруженное противостояние с армией Башара Асада и поддерживающих его российскими военными советниками.

Как оказалось, украинский журналист восторгался действиями экстремистов из организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка. – Прим.Ред.). Бутусов рассказал об обнаружении "повстанцами" командного пункта, где находились российские военные советники. "И Асапова (генерал-лейтенант Валерий Асапов. – Прим.Ред.) разорвала сирийская мина", – написал пропагандист.





Напомним, сирийская армия при поддержке военных советников и Воздушно-космических сил России (ВКС) ведет успешное наступление против боевиков псевдохалифата в провинции Дейр эз-Зор на востоке страны. В воскресенье, 24 сентября, пришло сообщение о гибели на передовой генерал-лейтенанта Валерия Асапова в результате попадания минометного снаряда. При этом не исключается, что военачальник мог стать жертвой предательства.

