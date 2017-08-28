Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев

Пользователи Рунета возмущены публикацией портала "Фонтанка" о погибших в Сирии в ходе борьбы с террористами добровольцев из России. Читатели отреагировали соответствующими комментариями, попытавшись воззвать к совести и чести автора материала.

Комментаторы с негодованием отмечают, что автор публикации Денис Коротков выложил в открытый доступ массу документов с фотографиями бойцов так называемой "ЧВК Вагнера", их фамилиями и адресами. "Причем выложил с омерзительными комментариями, в которых глумился над погибшими в Сирии людьми", – написал на форуме Войска.ру пользователь Сергей.

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Возмутился статье в "Фонтанке" и пользователь из Томска Артем Иванов. "Даже представить не могу, что творится на душе и в головах после прочтения этих статей у тех, кто хоть каким–то образом причастен к добровольческому движению в Сирии. Их, по сути, оболгали со всех сторон, да еще и оскорбили, т.к. Коротков "рисовал портрет" не только погибшим, но и еще живым бойцам", – написал он на форуме D3. По словам Артема, публикация материала о российских добровольцах – это "пляска на костях погибших в боях с террористами".

Крайне негативно отреагировал на статью Короткова и блогер Андрей Манзолевский (Манзал). "Есть такой закон о персональных данных, в котором написано, что журналист обязан согласовывать любое разглашение персональных данных с их носителями (или представителями). А Денис Вадимович оступился дважды. Первый раз – когда опубликовал данные погибших добровольцев. Согласно требованиям РКН, так делать нельзя. Прецедент и трактовка Роскомнадзора по закону о персональных данных датируется 2016 годом, когда РКН запретил разглашать сведения о погибших в ВОВ без согласия родственников", – отметил он.



Кроме того, добавил Манзолевский, поступок Короткова некорректен и с этической точки зрения. "Вчера эти парни десятками уничтожали террористов. Сегодня опубликованы их фотографии, имена и фамилии их родственников. Стоит ли рассказывать о том, какое огромное значение в восточных странах имеет месть?" – высказал свои мысли о публикации в "Фонтанке" блогер.





Вместе с тем неравнодушные пользователи Рунета провели свое собственное расследование и установили источник утечки персональных данных добровольцев, попавших затем в распоряжение "Фонтанки". По словам пользователя форума Войска.ру под ником Сергей, данные Короткова слил бывший доброволец по прозвищу Бекас. "Он написал письмо, в котором почти чистосердечно признался, что именно он передал инфу Короткову. При этом Бекас пытался оправдаться, будто не знал, как именно с этими данными поступит "Фонтанка". Мол, передавал лишь для того, чтобы почтить память погибших ребят", – написал Сергей.

Однако в итоге все получилось ровным счетом наоборот, добавил комментатор. "В итоге 41-летнего мужика, работавшего снайпером в питерском СОБРЕ, развели как какую-то малолетку", – добавил пользователь Рунета.

Ранее Dni.Ru писали о подвиге российских добровольцев в Сирии, который ценой своих жизней остановили наступление боевиков из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Так, оренбургский казак Алексей Стариков, будучи в засаде боевиков, отказался сдаться в плен и сражался до последнего.

Другой герой-доброволец, Руслан Сахипов их Саратова защищал от террористических банд древнюю Пальмиру. Он получил смертельное ранение в голову. А ростовчанина Андрея Ишкова настигла пуля, когда он наводил ПТУР на цели. Все эти добровольцы выбрали путь защитника родины и борцов с терроризмом.

Сейчас тысячи россиян требуют незамедлительно прекратить кампанию по оскорблению памяти героев-добровольцев. Именно они помогли сделать надежду на мир в Сирии реальной. Именно российские добровольцы освобождали от террористов древнюю Пальмиру, спасая тем самым тысячелетние памятники мировой культуры. Они и дальше готовы воевать до полного уничтожения терроризма на сирийской земле.

