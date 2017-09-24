Минобороны раскрыло сговор США с террористами "ИГ"

Министерство обороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" севернее города Дейр-эз-Зор. В кадр попала техника подразделений специального назначения Вооруженных сил США.

Эксперты неоднократно замечали, что США и подконтрольная им коалиция ведет какую-то темную игру в Сирии, весьма опосредованно связанную с реальной борьбой с терроризмом. Теперь эта аналитика получила и убедительные доказательства.

В российском оборонном ведомстве отмечают, что американские силы обеспечивают отрядам "сирийских демократических сил", под контролем США воюющих против законной власти в стране, беспрепятственный проход через занятые террористами "ИГ" земли. "Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор", – говорится в сообщении Минобороны России.

Необычное поведение как для объявивших всему миру войну террористов, так и для декларирующих необходимость борьбы с ними американских военных, удалось зафиксировать при помощи съемки с воздуха. В районах дислокации боевиков "ИГ" замечено большое скопление автомобилей Hummer, стоящих на вооружении спецназа США.

"На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками "ИГИЛ". Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами "ИГИЛ" или воронок от ударов авиации международной коалиции", – заметили в Минобороны.

При этом аэрофотосъемка показывает, что американский спецназ, оказавшийся а территории врага, даже не пытается выставить боевое охранение. "Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", – подвели итог в российском оборонном ведомстве. Кадры аэрофотосъемки Министерство обороны опубликовало на своей странице в Facebook.