Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США

Москва намерена привести к полному паритету численность российских дипломатов в США и американских – в России. С таким заявлением на пресс-конференции в Иордании выступил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

По словам дипломата, это станет ответом на действия руководства Соединенных Штатов, которое ранее добилось закрытия генерального консульства России в Сан-Франциско. "Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в Соединенных Штатах, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом", – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Напомним, в конце июля Москва в ответ на незаконное изъятие Вашингтоном принадлежащей российскому посольству в США недвижимости сократила численность сотрудников американской дипмиссии до 455 человек. Также из пользования посольства США в России изъята дача в Серебряном Бору на Западе Москвы, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице в южной части города.



Американская сторона, в свою очередь, ввела визовые ограничения для россиян. Теперь получить разрешение на въезд в США можно только в Москве, а генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке более не уполномочены выдавать их.

Но уже сделанных по пути эскалации шагов Вашингтону показалось мало. Так, 31 августа стало известно, что Соединенные Штаты намерены закрыть диппредставительство России в Сан-Франциско. Российским дипломатам дали чуть больше суток на то, чтобы собрать вещи. После этого с обысками в здание генконсульства пришли сотрудники американских спецслужб.





Представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Сан-Франциско "адской клоунадой". По ее словам, американские власти такими действиями желают унизить Россию, однако "униженными себя чувствуют именно те американские "силовики", написала она на своей странице в Facebook.



Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что отправленные на обыск российского генконсульства сотрудники американских спецслужб наверняка проклинают тех, кто им это приказал. "Одним словом – "Дуря в мустыне". Под таким названием войдет в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", – подытожила Захарова.

