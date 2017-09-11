Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Понедельник 11 сентября
Лента новостей
19:12
Дерзкого беглеца поймали прямо в здании суда (видео)
19:03
Назван виновник неприятного запаха под Москвой
18:25
Похудевшая на центнер многодетная мать стала секс-символом Сети (фото)
18:07
В московском метро поезд врезался в стену
18:00
В Челябинске застрелили именитого спортсмена
17:31
Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане
17:31
Грузовик попал в смертельное ДТП с поездом
17:25
Жительнице Урала дали восемь лет за попытку заморозить младенца
17:23
Елена Корикова растеряла красоту
17:13
Как правильно ругаться
17:00
Правила безопасного оформления имущества
16:53
Как развивается столичный рынок недвижимости
16:49
Кто "сливает" террористам в Сирии данные российских добровольцев
16:44
На строительстве трассы под Новгородом погиб рабочий
16:22
Из психбольницы на Урале сбежали шесть пациентов с ножами
16:18
Убивший дочь чиновника мигрант пожаловался на сломанную жизнь
16:00
В США умер автор комиксов о Росомахе
15:52
В Таиланде погибла туристка из России
15:45
Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце
15:42
Беременная заманивала жертв к сумасшедшему маньяку с саблей
15:39
Самолет совершил жесткую посадку под Тверью
15:25
Десятки людей пострадали при столкновении поездов в Швейцарии
15:22
Как живет Ольга Будина
15:19
Бежавшие в Норвегию сирийцы попали в колонию в России
15:19
IKEA узнала все о мечтах россиян
15:15
Голую Бузову назвали бомбой
15:13
Московского топ-менеджера обокрали в продуктовом на 630 тысяч рублей
15:08
Кто мешает борьбе с псевдобукмекерами
15:06
Путин напоил жену Кобзона чаем
15:00
Чистящие средства признали опасными для здоровья
14:52
Путин распорядился резко повысить МРОТ
14:23
Собчак наконец показала лицо сына
14:21
Как вспышки на Солнце влияют на организм
14:10
В Москве женщина с трехлетним ребенком выпала из окна
13:58
Большие зарплаты достаются наглым и строптивым
13:57
Звезды откровенно о пристрастии к спиртному
13:51
"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"
13:47
Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
13:44
В Москве отменили показ "Матильды"
13:27
Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП
13:22
Бондарчук и Андреева разъехались
13:01
Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
12:59
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
12:46
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
12:46
Поджог машин у офиса адвокатов Учителя попал на видео
12:34
Ведущий новостей запаниковал перед камерой (видео)
12:12
Авиабилеты за границу резко подешевели
12:07
В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц
11:42
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены
11:41
Кончаловский рассекретил пассию и сына
11:39
В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi
11:36
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
11:09
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
11:07
Оральный секс признали опасным для беременных
11:03
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
10:28
На Россию надвигаются мощные заморозки
10:22
В центре Москвы сгорели две иномарки
10:21
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
10:19
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
10:03
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
09:44
Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов
09:37
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
09:31
Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна
09:08
В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах
08:54
Почему Маша Малиновская осталась без друзей
08:49
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
08:36
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
08:33
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
08:30
У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник
08:11
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
07:55
В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин
23:11
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
20:41
Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений
19:30
Эксперты высоко оценили организацию выборов
19:17
Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
18:01
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
17:52
Володин проголосовал на выборах в Москве
17:46
Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
16:10
Избиркомы подводят первые итоги
15:44
В Москву вернулось лето
15:31
Во Франции на вокзале застрелили двух детей
15:22
Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля
14:50
Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)
14:42
Россияне активно голосуют на региональных выборах
14:30
Собчак озадачила странным фото Виторгана
14:07
Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
13:51
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
13:36
Выборы в Саратовской области проходят спокойно
13:19
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
13:01
Как избавиться от ночных кошмаров
12:53
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
12:37
В Саратове экстренно сел Ан-148 с пассажирами
12:05
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона
11:42
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Политика

Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Москва намерена привести к полному паритету численность российских дипломатов в США и американских – в России. С таким заявлением на пресс-конференции в Иордании выступил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
прочитано 983 раза

По словам дипломата, это станет ответом на действия руководства Соединенных Штатов, которое ранее добилось закрытия генерального консульства России в Сан-Франциско. "Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в Соединенных Штатах, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом", – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

ПО ТЕМЕ

Госдеп со взломом проник в здание российской дипмиссии

США "выстрелили себе в ногу" закрытием российских консульств

Москва предлагает Трампу закончить войну санкций

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Напомним, в конце июля Москва в ответ на незаконное изъятие Вашингтоном принадлежащей российскому посольству в США недвижимости сократила численность сотрудников американской дипмиссии до 455 человек. Также из пользования посольства США в России изъята дача в Серебряном Бору на Западе Москвы, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице в южной части города.

Американская сторона, в свою очередь, ввела визовые ограничения для россиян. Теперь получить разрешение на въезд в США можно только в Москве, а генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке более не уполномочены выдавать их.

Но уже сделанных по пути эскалации шагов Вашингтону показалось мало. Так, 31 августа стало известно, что Соединенные Штаты намерены закрыть диппредставительство России в Сан-Франциско. Российским дипломатам дали чуть больше суток на то, чтобы собрать вещи. После этого с обысками в здание генконсульства пришли сотрудники американских спецслужб.


Представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Сан-Франциско "адской клоунадой". По ее словам, американские власти такими действиями желают унизить Россию, однако "униженными себя чувствуют именно те американские "силовики", написала она на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что отправленные на обыск российского генконсульства сотрудники американских спецслужб наверняка проклинают тех, кто им это приказал. "Одним словом – "Дуря в мустыне". Под таким названием войдет в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", – подытожила Захарова.

Автор: Иван Поляков11 сентября 2017, 17:57

Политика

Песков счел Саакашвили клоуном
Москва готовит Меркель катастрофу на выборах
Саакашвили загнал в угол бесхребетного Порошенко
В ЕС объявили Украине бойкот

Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Алены Водонаевой
Как живет Ольга Будина
Голую Бузову назвали бомбой
Собчак наконец показала лицо сына

Проишествия

Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Lifestyle

Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева разъехались

Паулина не смогла простить избраннику такое решение
Шоу-бизнес

Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза

Артист не смог перенести поведения коллеги
Общество

"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"

В Сети набирает популярность фото украинского депутата, сделанное в Львовской области
Шоу-бизнес

Собчак наконец показала лицо сына

Телеведущая записала трогательное видео

Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные

Фоторепортажи

Елена Корикова растеряла красоту
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
Как менялся Алексей Панин

Спорт

Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Регионы

Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
Избиркомы подводят первые итоги
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru