Путин обсудил с бурятским старцем кандидатуру будущего президента

К президенту России Владимиру Путину в ходе его поездки в Бурятию обратился 94-летний пенсионер с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Путин пообещал подумать.

Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Бурятии. Он встретился с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, обсудил проблемы Байкала, провел рабочие встречи. Перед этим Путин успел выпустить в озеро мальков байкальского омуля.

Во время видеоконференции, посвященной ликвидации последствий лесных пожаров в поселке Танхой, к президенту обратился 94-летний житель села Черемушки. Бурят попросил Путина, чтобы тот обязательно выдвинул свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в 2018 году.

Президент дал старику слово подумать над этим. "Хорошо, я подумаю, спасибо", – пообещал российский лидер.

Перед прибытием в Бурятию Путин успел порыбачить в Южной Сибири. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, улов был: "Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет".

После рыбалки глава государства побывал в Амурской области, где посетил строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС. Кроме того, он провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.