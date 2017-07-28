Москва сделала Трампу последнее предупреждение

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал введение ограничения на количество американских дипломатов в нашей стране. По его словам, это ответная мера Москвы на новые антироссийские санкции.

Рябков выступил с предостережением Вашингтону, подчеркнув, что если давление со стороны США продолжится, то последуют ответные меры. "Мы об этом американцам сказали и предупредили. Мы не исключаем для себя таких шагов, чтобы привести их в чувство", – сказал он.

Дипломат подчеркнул: в Москве ждали ровно семь месяцев, что Вашингтон одумается и вернет незаконно арестованную российскую дипсобственность в США. Однако этого не произошло. "Нам пытались выдвигать всякие неприемлемые условия, и в итоге чаша терпения переполнилась", – заявил замглавы российского МИДа. По мнению Рябкова, санкции – это инструмент запугивания, который США используют для достижения своих целей.

Напомним, МИД России в пятницу, 28 июля, объявил об ответных мерах на новые американские санкции. Так, во внешнеполитическом ведомстве сообщили о необходимости сокращения технических работников посольства США в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также во Владивостоке.

Их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся сейчас в США. "Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", – сказано в заявлении.





Помимо прочего, из ведения посольства США будут изъяты некоторые объекты недвижимости, расположенные в российской столице. Среди них – дача в Серебряном Бору на западе Москвы, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице.

Несколько ранее Сенат США (верхняя палата конгресса. – Прим. ред.) подавляющим большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против России. Однако документ еще должен подписать президент Дональд Трамп. Тем не менее эксперты практически не сомневаются, что глава государства одобрит законопроект. И это притом что нормативно-правовой акт ограничивает конституционные полномочия Трампа, запрещая ему снимать с России санкции без разрешения конгресса.

Кроме того, документ вводит ряд экономических мер. Например, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах. Также прямо говорится о необходимости противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива из России в Европу.

В конце прошлого года администрация Барака Обамы обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы и выслала из страны 35 российских дипломатов вместе с их семьями в канун Нового года. Кроме того, были конфискованы две находящиеся в собственности российского представительства дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. В Белом доме заявили, что арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – якобы послам они были нужны для "целей разведки".

