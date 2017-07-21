Путин раскрыл свой псевдоним

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи раскрыл свой псевдоним. По словам главы государства, его фамилия в разведшколе была Платов.

Российский лидер пояснил, что в разведшколе у всех были псевдонимы. "Потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Здесь чего? От чего прятаться?" – цитирует его телеканал RT.

Владимир Путин вспомнил, что в детстве много времени проводил на улице, во дворе. "Из таких ярких впечатлений, которое сохранилось, это мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое некорректное поведение. Это было неоднократно", – рассказал президент юным воспитанникам образовательного центра.

Из более поздних воспоминаний главы государства – различные спортивные соревнования. "Даже на очень небольших по уровню соревнованиях были яркие схватки. Запомнились тем, что и я, и мой соперник – мы отдали все. Я уже почти не мог дышать, выиграл с минимальным преимуществом", – вспомнил Владимир Путин. "Но я до сих пор горжусь тем, что был в состоянии это сделать – выложиться целиком. Это, кстати, хорошее качество – уметь идти до конца для достижения своей цели", – рассказал он слушавшим его детям.

Между тем Владимир Путин отметил, что не пользуется социальными сетями. Он подчеркнул, что лично не имеет никакого отношения ни к одному из существующих аккаунтов. "У меня тяжелый рабочий день закачивается так поздно, что мне уже не до Instagram", – отметил глава государства.

Также Путин признался, что пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах на пост президента. "Время еще есть", – отметил он. По его словам, в мире много других интересных занятий. "Это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами. Можно заниматься политической деятельностью вне рамок президентства, можно – общественной деятельностью", – пояснил российский лидер.

При этом Путин признал, что ему очень нравится работа в сфере экологии. "Если вы обратили внимание, несколько лет подряд я с учеными выезжал на мероприятия, связанные с охраной животных. Это очень захватывает", – рассказал он.

СИРИУС. Растим и поддерживаем таланты. На закрытии очередной смены вместе с юными музыкантами выступил Денис Мацуев. pic.twitter.com/T9MX8scnwA — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 20 июля 2017 г.

Напомним, образовательный центр "Сириус" в Сочи был учрежден в 2014 году по инициативе главы государства. В результате конкурсного отбора каждый месяц в учреждение поступает до 600 одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет. По словам Владимира Путина, название центру он придумал самостоятельно. "Думал, как же сделать так, чтобы все сочеталось в вашем заведении, чтобы было понятно, что здесь собрались талантливые, устремленные в будущее, яркие", – рассказал он.