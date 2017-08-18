Жириновский представил внебрачного сына

Депутат Госдумы Владимир Жириновский публично заявил о внебрачном сыне. 31-летний Олег Эйдельштейн носит фамилию своего деда Вольфа.

Политик не показывал Олега широкой общественности, за исключением одного раза. В 1995 году он привел девятилетнего ребенка на один из региональных телеканалов.

Сейчас Жириновский впервые заговорил о нем публично. В Северной Осетии его внебрачного сына многие знают по фамилии матери – Газдаров, хотя он носит фамилию деда.

Олег пошел по стопам своего отца, решив построить политическую карьеру. Он возглавляет список депутатов, выдвинутых в местный парламент от Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР, передает Life.ru.

Жириновский познакомился с матерью Олега Жанной Газдаровой на Кубе, но их роман не перерос в семейную жизнь. Эйдельштейн к 31 году обзавелся приличным опытом в ведении бизнеса. Он в разное время числился совладельцем множества компаний.





Женился сын политика в 2011 году в Северной Осетии. Его знаменитый отец не приехал на торжество, хотя и спонсировал громкую свадьбу.

Владимир Жириновский с 1971 года состоит в браке с Галиной Лебедевой и имеет трех детей. Это сыновья Игорь Лебедев и Олег Газдаров и дочь Анастасия Петрова.

По утверждению политика, в 1978 году они с Галиной официально развелись и с тех пор их связывает церковный брак. В 1993 году Жириновские к своей серебряной свадьбе венчались.