Зюганов завидует телевизионной славе Жириновского

Главному российскому коммунисту не дают покоя телевизионные лавры его политического оппонента Владимира Жириновского. Геннадий Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему лидера ЛДПР чаще всех зовут на телевидение.

Председатель ЦК КПРФ считает, что Центризбирком России должен разобраться, почему для участия в телепередачах лидера ЛДПР приглашают чаще, чем других политиков, а также проверить, откуда у либерал-демократов средства на масштабную рекламу по всей стране.

Зюганов посчитал, что Жириновский выступил в программе Владимира Соловьева на "России 1" 39 раз, а он сам всего четыре-пять. По мнению Зюганова, в сфере политической рекламы и выступлений политиков в телеэфире нужно наводить порядок.

"Я не знаю, почему Центральная избирательная комиссия, которая обязана следить за равным представительством в эфире, не реагирует на такого рода безобразие", – заметил лидер российских коммунистов.

Он также накинулся на своего оппонента в связи с огромным числом билбордов с рекламой ЛДПР, а это "стоит денег немерено", отметил Зюганов. "Надо спросить избирком, откуда такие ресурсы у тех, кто, собственно, ни одной рациональной программы не предлагал и не предлагает", – сказал лидер КПРФ на пресс-конференции в офисе информагентства ТАСС.

"Просто объединились с партией власти и вытаптывают всю поляну, чтобы получить искомый результат для президентских выборов, но мне думается, Путину не нужен такой результат, это стыдный результат", - подчеркнул Зюганов.



