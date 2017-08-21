Зюганов завидует телевизионной славе Жириновского
Председатель ЦК КПРФ считает, что Центризбирком России должен разобраться, почему для участия в телепередачах лидера ЛДПР приглашают чаще, чем других политиков, а также проверить, откуда у либерал-демократов средства на масштабную рекламу по всей стране.
Зюганов посчитал, что Жириновский выступил в программе Владимира Соловьева на "России 1" 39 раз, а он сам всего четыре-пять. По мнению Зюганова, в сфере политической рекламы и выступлений политиков в телеэфире нужно наводить порядок.
"Я не знаю, почему Центральная избирательная комиссия, которая обязана следить за равным представительством в эфире, не реагирует на такого рода безобразие", – заметил лидер российских коммунистов.
Он также накинулся на своего оппонента в связи с огромным числом билбордов с рекламой ЛДПР, а это "стоит денег немерено", отметил Зюганов. "Надо спросить избирком, откуда такие ресурсы у тех, кто, собственно, ни одной рациональной программы не предлагал и не предлагает", – сказал лидер КПРФ на пресс-конференции в офисе информагентства ТАСС.
"Просто объединились с партией власти и вытаптывают всю поляну, чтобы получить искомый результат для президентских выборов, но мне думается, Путину не нужен такой результат, это стыдный результат", - подчеркнул Зюганов.
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