Правнук императора: России нужен Путин
Швейцарские СМИ в преддверии 100-летней годовщины Октябрьской революции наперебой берут интервью у бизнесмена Георгия Юрьевского. Известный меценат, правнук российского императора Александра II, убежден: Путин нужен России.
"России всегда был необходим сильный лидер, как бы вы его не называли. Сейчас это Путин – без сомнения, сильный, харизматичный лидер. Мы, в общем-то, не так далеки от современной демократической конституционной системы", – заявил Юрьевский в интервью Euronews.
Ганц-Георг Юрьевский – внук светлейшего князя Георгия Александровича, старшего сына княжны Екатерины Долгорукой и императора Александра-Освободителя. Журналисты поинтересовались, видит ли он себя когда-нибудь в Кремле. "Ну, не знаю. В нашей семье об этом не думают. Хотя, конечно, в истории случались невероятные повороты событий", - ответил бизнесмен.
Ранее в интервью швейцарскому изданию Tages Anzeiger Юрьевский прокомментировал реакцию Запада на воссоединение Крыма с Россией. "Америка может делать в мире все, что захочет, и ни о чем не волнуется. Это лицемерие, когда США говорят о нарушениях международного права. Их собственные нарушения столь значительны, что эта история с Крымом выглядит просто смешной. После путча на Украине в 2014 году никто не знал, что собирается делать в Крыму новое руководство. Россия вынуждена была реагировать решительно, чтобы избежать жертв. И Путин сделал это быстро и элегантно", – отметил потомок императора.
Введенные Западом антироссийские санкции Юрьевский назвал слабоумием. По его мнению, они ничего не дают и наносят большой экономический ущерб обеим сторонам. "Кто знает Россию, тот знает также, что санкции здесь абсолютно контрпродуктивны. Они сплотили страну", – подчеркнул меценат.
Ганц-Георг уверен, что Западу следует признать: у России другие идеи, другие представления о ценностях, другая точка зрения, другой стиль жизни, религиозный и культурный фон. Нужно понимать другую сторону, не всегда смотреть на все через западные очки и "не выставлять себя всезнайкой".
"Россия несомненно нуждается в сильном руководстве, неважно, в какой системе, будь то царь или президент. Столь сложной, разнообразной и большой страной нельзя руководить без полноты власти и сильной личности. Речь идет о бесчисленных языках и этносах, о всех мировых религиях и одиннадцати часовых поясах – здесь не может быть и речи об уютной болтливой демократии", – приводит швейцарское издание слова Юрьевского.
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