Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным
По словам представителя фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юргена Хардта, ужин в резиденции российского лидера не является "личным делом". Он задается вопросом, о чем же говорили политики.
"Неясно, какие темы обсуждались в июне в застольном мужском обществе. Шла ли речь о европейской энергетической политике и "Северном потоке – 2"?", - цитирует Хардта Bild. "Жесткая критика Габриэля в адрес американской санкционной политики против России предстала бы тогда в новом свете", – заявил политик.
Также Хардт потребовал разъяснить обстоятельства, при которых состоялась беседа. "Было ли Габриэлю уже тогда известно, что его друг по партии и наставник Шредер планирует занять хорошую должность в российском государственном концерне? ("Роснефть" – прим. ред.)", – спрашивает парламентарий. По его словам, глава МИД Германии должен "развеять любые сомнения.
Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер уже заявлял, что продление европейских антироссийских ограничительных мер против России абсурдно. Он считает, что Берлин, "несмотря на явный прогресс в реализации минских договоренностей, не только придерживаются санкций против России, но еще и продлевает их".
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