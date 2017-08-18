Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным

В парламенте Германии требуют от министра иностранных дел страны Зигмара Габриэля объяснений в связи с его встречей с президентом России Владимиром Путиным 2 июня в Санкт-Петербурге. Его просят развеять любые сомнения в том, что он злоупотребил своими служебными обязанностями ради экономических интересов "своих друзей".

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