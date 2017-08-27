Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялась 23 августа в Сочи. По оценке журналистов, состояние главы израильского правительства можно было описать как истерику, когда он описывал успехи Ирана в регионе.
В интервью 20-му израильскому телеканалу Нетаньяху рассказал, что на все последние встречи с российским лидером он приходил для того, чтобы отстоять государственные интересы и обеспечить безопасность на северной границе Израиля. "Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим", – цитирует РИА Новости израильского премьер-министра.
Он добавил, что к тому, чтобы внезапно встретиться с Владимиром Путиным, его подтолкнуло резкое изменение позиций в регионе. Положение улучшается в связи с потерей позиций запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", однако у Израиля появляются все возрастающие опасения по поводу усиливающегося Ирана.
"То есть существует большая вероятность международной победы над "ИГ" в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит "ИГ", – заметил Биньямин Нетаньяху. По его словам, подобное положение сложилось в последние несколько недель.
В интервью израильскому телеканалу, как и на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Биньямин Нетаньяху вновь повторил свою мысль, что одной из главных целей Ирана в регионе является начало войны с Израилем. По его словам, на освобожденных от террористов территориях иранские военные будут разворачивать свои воздушные, сухопутные и морские силы. "Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру", – подчеркнул Нетаньяху.
После триумфального возвращения легендарный боксер вновь завершил спортивную карьеру
Торжественную церемонию молодые провели для самых близких
По словам нового ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, телеканал не знает, что теперь делать
Отдыхающие признались, что переход границы между Украиной и Россией сложноват, но его можно потерпеть