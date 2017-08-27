Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о том, почему он принял решение провести с президентом России Владимиром Путиным внезапную встречу. Он отметил, что такой шаг был предпринят из-за резкого изменения обстановки в регионе.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялась 23 августа в Сочи. По оценке журналистов, состояние главы израильского правительства можно было описать как истерику, когда он описывал успехи Ирана в регионе.

В интервью 20-му израильскому телеканалу Нетаньяху рассказал, что на все последние встречи с российским лидером он приходил для того, чтобы отстоять государственные интересы и обеспечить безопасность на северной границе Израиля. "Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим", – цитирует РИА Новости израильского премьер-министра.

Он добавил, что к тому, чтобы внезапно встретиться с Владимиром Путиным, его подтолкнуло резкое изменение позиций в регионе. Положение улучшается в связи с потерей позиций запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", однако у Израиля появляются все возрастающие опасения по поводу усиливающегося Ирана.

"То есть существует большая вероятность международной победы над "ИГ" в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит "ИГ", – заметил Биньямин Нетаньяху. По его словам, подобное положение сложилось в последние несколько недель.

В интервью израильскому телеканалу, как и на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Биньямин Нетаньяху вновь повторил свою мысль, что одной из главных целей Ирана в регионе является начало войны с Израилем. По его словам, на освобожденных от террористов территориях иранские военные будут разворачивать свои воздушные, сухопутные и морские силы. "Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру", – подчеркнул Нетаньяху.