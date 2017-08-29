Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы

Липницкая завершила карьеру Убийство блогера в Москве Свадьба Шурыгиной Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Вторник 29 августа
Лента новостей
09:53
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
09:26
Миддлтон на третьем месяце беременности
09:18
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
22:01
В России научились бороться с алкоголизмом
21:59
Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"
21:44
В Москве во время аварии перевернулся автомобиль
21:28
Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону
21:24
Максакова разрыдалась перед Малаховым
21:14
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
20:41
У Цукерберга родилась Август
20:24
Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной
20:17
У Порошенко нашли 76 компаний на Украине
20:00
Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе
19:50
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
19:43
В Москве заканчиваются безработные
19:38
Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой
19:27
В московском метро ребенок получил жуткую травму
19:14
Мария Максакова после отвратительной ссоры вернулась к матери
19:08
Жена родила Запашному наследника
19:04
Захарова удивилась бегству американских дипломатов
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:39
Навка оправдала уход Липницкой бессилием
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:17
Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:33
Внешность Александра Маслякова опечалила публику
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:30
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:15
Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
14:02
Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский
13:53
В Уфе в машине взорвалась бомба
13:51
Пользователи гаджетов и соцсетей попали в электронный концлагерь
13:38
В Москве закончился сезон отключений горячей воды
13:35
Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
13:27
В Хакасии прошла акция "Аллея Шахтерской славы"
13:26
Ученые разработали вакцину против наркотиков
13:22
5 главных принципов воспитания ребенка
13:14
На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:50
В аварии с маршруткой пострадали десять пассажиров
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:32
Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
12:03
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
11:50
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:41
Психологи назвали главную проблему XXI века
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
11:07
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
11:07
Россияне назвали идеальный возраст для брака
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:52
Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:43
Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:56
Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:35
В Москву снова вернется лето
09:32
Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города
09:25
На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
Общество

Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. Журналисты заметили, что российский лидер успел пообщаться не только со своим спутником, но и с другими посетителями мероприятия.
прочитано 1179 раз

Во всем мире Владимир Путин известен как человек, который может установить контакт с любым собеседником, а по некоторым вопросам предпочитает узнавать информацию из первых рук. Журналисты заметили, что не упустил случая пообщаться с простыми гостями мероприятия российский лидер и во время посещения чемпионата мира по дзюдо.

ПО ТЕМЕ

Путина уговорили сняться в рекламе

Путин отчитал чиновника за доллары (видео)

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter опубликовал фотографии общения президента России с таинственной незнакомкой. На кадрах видно, что Владимир Путин внимательно слушает свою собеседницу, а потом рекомендует ей написать ему что-то.

Появилось в Сети и видеозапись того, как проходило общение. На видео не слышно, о чем именно российский лидер разговаривает с собеседницей, зато камеры сняли, как после ей передали ручку и бумагу, чтобы она написала записку Владимиру Путину.

Отметим, до этого на протяжении полутора часов в ходе рабочего ланча Владимир Путин обсуждал с Виктором Орбаном обсуждали ход дальнейших двусторонних отношений, реализацию крупных проектов и обменивались мнениями по европейской повестке дня. "В целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Автор: Геннадий Куприянов29 августа 2017, 08:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

567

комментарии

Политика

Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной
Захарова удивилась бегству американских дипломатов
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса

Шоу-бизнес

Миддлтон на третьем месяце беременности
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает

Проишествия

Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене

Об этом сообщил экс-супруг известной певицы
Шоу-бизнес

Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой

Обращение к журналистам появилось в социальной сети
Общество

Запуск ракеты КДНР стер с карт Сахалин

Остров невозможно разглядеть на карте-схеме "Яндекса" ни на одном устройстве
Спорт

Шарапова в стразах триумфально вернулась в США

Российская теннисистка победила в турнире Открытого чемпионата

Гороскоп

Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные

Фоторепортажи

Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

Спорт

Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни

Регионы

Расстрел депутата в Чечне попал на видео
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru