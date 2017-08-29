Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы

Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. Журналисты заметили, что российский лидер успел пообщаться не только со своим спутником, но и с другими посетителями мероприятия.

Во всем мире Владимир Путин известен как человек, который может установить контакт с любым собеседником, а по некоторым вопросам предпочитает узнавать информацию из первых рук. Журналисты заметили, что не упустил случая пообщаться с простыми гостями мероприятия российский лидер и во время посещения чемпионата мира по дзюдо.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter опубликовал фотографии общения президента России с таинственной незнакомкой. На кадрах видно, что Владимир Путин внимательно слушает свою собеседницу, а потом рекомендует ей написать ему что-то.

"Вы напишите мне": Путин и поклонница на трибуне чемпионата мира по дзюдо pic.twitter.com/ephNe1kokK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2017 г.

Появилось в Сети и видеозапись того, как проходило общение. На видео не слышно, о чем именно российский лидер разговаривает с собеседницей, зато камеры сняли, как после ей передали ручку и бумагу, чтобы она написала записку Владимиру Путину.

Поговорить с Путиным - ничего сложного: Президент России общается в Будапеште с женщиной, обратившейся к нему с просьбой pic.twitter.com/TYhjki63Z8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2017 г.

Отметим, до этого на протяжении полутора часов в ходе рабочего ланча Владимир Путин обсуждал с Виктором Орбаном обсуждали ход дальнейших двусторонних отношений, реализацию крупных проектов и обменивались мнениями по европейской повестке дня. "В целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.