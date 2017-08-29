Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы
Во всем мире Владимир Путин известен как человек, который может установить контакт с любым собеседником, а по некоторым вопросам предпочитает узнавать информацию из первых рук. Журналисты заметили, что не упустил случая пообщаться с простыми гостями мероприятия российский лидер и во время посещения чемпионата мира по дзюдо.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter опубликовал фотографии общения президента России с таинственной незнакомкой. На кадрах видно, что Владимир Путин внимательно слушает свою собеседницу, а потом рекомендует ей написать ему что-то.
"Вы напишите мне": Путин и поклонница на трибуне чемпионата мира по дзюдо pic.twitter.com/ephNe1kokK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2017 г.
Появилось в Сети и видеозапись того, как проходило общение. На видео не слышно, о чем именно российский лидер разговаривает с собеседницей, зато камеры сняли, как после ей передали ручку и бумагу, чтобы она написала записку Владимиру Путину.
Поговорить с Путиным - ничего сложного: Президент России общается в Будапеште с женщиной, обратившейся к нему с просьбой pic.twitter.com/TYhjki63Z8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2017 г.
Отметим, до этого на протяжении полутора часов в ходе рабочего ланча Владимир Путин обсуждал с Виктором Орбаном обсуждали ход дальнейших двусторонних отношений, реализацию крупных проектов и обменивались мнениями по европейской повестке дня. "В целом состоялся предельно откровенный и весьма субстантивный диалог", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Владимир Путин и Виктор Орбан на трибуне: Расстроились поражению россиянки Ирины Долговой в поединке за бронзу чемпионата мира по дзюдо pic.twitter.com/l2MCipyW9Y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2017 г.
Об этом сообщил экс-супруг известной певицы
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