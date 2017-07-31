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Политика

ЕС отомстит США за санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene
Новые санкции США против России пойдут на пользу Москве. Такое мнение на страницах влиятельного американского издания The National Interest высказала профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
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Она отметила, что в нынешней редакции законопроект о санкциях против России, куда также включены ограничительные меры в отношении Ирана и КНДР, бьет не только по Москве, но и по некоторым американским и, прежде всего, по европейским предприятиям. Помимо прочего, подчеркнула эксперт, это касается российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2", который Германия поддерживает для обеспечения себя достаточными объемами голубого топлива.

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В связи с этим, напоминает Стент, в Германии и Австрии выразили протест новым антироссийским санкциям и отметили,  что Вашингтон таким образом пытается навязать государствам Старого Света собственный сжиженный газ. По словам профессора Джорджтаунского университета, ситуация еще больше обострилась, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ответить Соединенным Штатам на новые антироссийские санкции, пересмотрев свое участие в американской политике по отношению к Москве. "Это будет хорошей новостью для России", – подчеркнула Стент.


Напомним, на прошлой неделе Сенат США (верхняя палата американского парламента – Конгресса. – Прим.Ред.) большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против Москвы. Впрочем, законопроект еще должен подписать президент Дональд Трамп. Тем не менее, у экспертов нет сомнений в том, что глава Белого дома одобрит документ. И это притом, что законопроект по сути ограничивает его конституционные полномочия, запрещая снимать санкции без благоволения на то со стороны Конгресса.

Также нормативно-правовой акт предполагает ряд экономических мер. Так, он ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных энергетических проектах с Москвой. В документе прямо говорится о том, что США будут противодействовать строительству российского газопровода в Германию "Северный поток – 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива в Европу, снизив, таким образом, значимость украинского маршрута транспортировки.

Комментируя законопроект конгресса США о новых антироссийских санкциях, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что ЕС не может согласиться с угрозами для тех компаний, которые участвуют в энергоснабжении Европы. Они заявили, что угрозы из Вашингтона о наложении санкций на те компании, которые участвуют в газовых контрактах с Россией, "вносят совершенно негативное качество в европейско-американские отношения".


В качестве ответа на новые американские санкции министерство иностранных дел России в пятницу, 28 июля, объявило об ответных мерах. Они предполагают сокращение числа дипломатических и технических работников дипучреждений США в России до 455 человек. Таким образом, их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся сейчас в Соединенных Штатах.

Кроме того, Москва объявила об изъятии некоторых объектов столичной недвижимости, находящихся в пользовании дипломатического ведомства США. Среди них – складские помещения на Дорожной улице, а также посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы.

Автор: Иван Поляков31 июля 2017, 12:30

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