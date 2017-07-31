ЕС отомстит США за санкции против России

Новые санкции США против России пойдут на пользу Москве. Такое мнение на страницах влиятельного американского издания The National Interest высказала профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Она отметила, что в нынешней редакции законопроект о санкциях против России, куда также включены ограничительные меры в отношении Ирана и КНДР, бьет не только по Москве, но и по некоторым американским и, прежде всего, по европейским предприятиям. Помимо прочего, подчеркнула эксперт, это касается российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2", который Германия поддерживает для обеспечения себя достаточными объемами голубого топлива.

В связи с этим, напоминает Стент, в Германии и Австрии выразили протест новым антироссийским санкциям и отметили, что Вашингтон таким образом пытается навязать государствам Старого Света собственный сжиженный газ. По словам профессора Джорджтаунского университета, ситуация еще больше обострилась, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ответить Соединенным Штатам на новые антироссийские санкции, пересмотрев свое участие в американской политике по отношению к Москве. "Это будет хорошей новостью для России", – подчеркнула Стент.





Напомним, на прошлой неделе Сенат США (верхняя палата американского парламента – Конгресса. – Прим.Ред.) большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против Москвы. Впрочем, законопроект еще должен подписать президент Дональд Трамп. Тем не менее, у экспертов нет сомнений в том, что глава Белого дома одобрит документ. И это притом, что законопроект по сути ограничивает его конституционные полномочия, запрещая снимать санкции без благоволения на то со стороны Конгресса.

Также нормативно-правовой акт предполагает ряд экономических мер. Так, он ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных энергетических проектах с Москвой. В документе прямо говорится о том, что США будут противодействовать строительству российского газопровода в Германию "Северный поток – 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива в Европу, снизив, таким образом, значимость украинского маршрута транспортировки.

Комментируя законопроект конгресса США о новых антироссийских санкциях, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что ЕС не может согласиться с угрозами для тех компаний, которые участвуют в энергоснабжении Европы. Они заявили, что угрозы из Вашингтона о наложении санкций на те компании, которые участвуют в газовых контрактах с Россией, "вносят совершенно негативное качество в европейско-американские отношения".





В качестве ответа на новые американские санкции министерство иностранных дел России в пятницу, 28 июля, объявило об ответных мерах. Они предполагают сокращение числа дипломатических и технических работников дипучреждений США в России до 455 человек. Таким образом, их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся сейчас в Соединенных Штатах.

Кроме того, Москва объявила об изъятии некоторых объектов столичной недвижимости, находящихся в пользовании дипломатического ведомства США. Среди них – складские помещения на Дорожной улице, а также посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы.

