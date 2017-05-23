Шредер дал немцам совет на счет России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал политикам прекратить изоляцию России. По его мнению, таким образом Европа теряет важного экономического партнера.

Бывший немецкий лидер заявил, что Россия является "важнейшим соседом Евросоюза и членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций". "Такую страну нельзя изолировать", – цитирует его местное издание Cicero.

По словам экс-канцлера ФРГ, Москва и Берлин заинтересованы во взаимном сотрудничестве. "Мы знаем, что нам нужен российский рынок и его ресурсы. И в России понимают, что им нужны немецкие технологии развития экономики", – заявил он.

При этом Герхард Шредер подчеркнул, что уже после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре 2017 года, политика Германии в отношении России может измениться. Он отметил ряд ошибок, которые допустила действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, и добавил, что проблема беженцев в стране является ее "ахиллесовой пятой" на будущем голосовании.

В начале мая 2017 года Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что она надеется на снятие санкций с России. Однако, по ее словам, это возможно лишь при условии выполнения минских соглашений. Она отметила, что любые другие соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе окажутся бессмысленными.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер уже заявлял, что продление европейских антироссийских ограничительных мер против России абсурдно. Он считает, что Берлин, "несмотря на явный прогресс в реализации минских договоренностей, не только придерживаются санкций против России, но еще и продлевает их".