Распоясавшуюся Америку назвали источником опасности

В России считают США источником опасности. Но действовать в отношении с американскими властями следует взвешенно и осторожно.

Первая официальная реакция на проект нового пакета американских санкций в отношении России пришла со Смоленской площади. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что Москва воспринимает Вашингтон как источник опасности и действует исходя из этого понимания.

Предлоги для введения новых санкций Рябков назвал надуманными, придуманными и изобретенными. "Это очевидный осознанный выбор врагов России в США. Их немало, они совершенно распоясались и не знают удержу в своем раже, у них нет никаких тормозов", – считает заместитель главы МИД.

При этом дипломат отметил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с Вашингтоном по многим значимым для обеих стран вопросам, однако из-за политики США возможностей для взаимодействия становится все меньше.

"Будем настойчиво, последовательно искать формы для результативного диалога и взаимодействия".

По словам Сергея Рябкова, происходящее не укладывается в рамки здравого смысла. И это при том, что Россия неоднократно посылала сигналы США о возможных ответных действиях на новые санкции и рассчитывает, что он дошел до адресатов в Вашингтоне.

"Мы все это видим и эмоциям не поддаемся. Ну что ж, история знает разные периоды: на планете бывают заморозки, бывают оттепели...", – философски рассудил замглавы российского МИД.

25 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который предусматривает ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Если документ будет одобрен Сенатом и подписан Дональдом Трампом, то в будущем президент США не сможет частично или полностью отменить санкции – закон лишает его такого права.