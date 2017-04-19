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Политика

Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне

Дональд Трамп. Фото: Pool/Gettyimages.ru
Американский лидер Дональд Трамп предупредил своих соотечественников, что им следует быть готовыми к ядерной войне с КНДР. Однако граждане США против удара по Северной Корее.
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Дональд Трамп, занявший жесткую позицию по вопросу северокорейской ядерной программы, заявил, что его предшественники должны были решить эту проблему, не дожидаясь первых успехов Ким Чен Ына. "Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

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Дональд Джон Трамп президент США

На вопрос, стоит ли американцам бояться ядерной войны между США и Северной Кореей, он ответил утвердительно. "Беспокоиться нужно всегда, – подчеркнул Трамп. – Неясно, с кем имеем дело". Впрочем, по его словам, в регионе есть другие игроки, с которыми можно договориться. Например, китайский лидер Си Цзиньпин.

"У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР. Эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них есть достаточно власти над КНДР", – отметил президент Америки. "Посмотрим, что будет происходить. Очень непростая ситуация", – добавил Трамп, выразив надежду, что и северокорейский лидер хочет мира.

Исследование общественного мнения, проведенное специалистами Harvard-Harris Poll, показало, что большинство граждан США (55%) против военного удара по Северной Корее, передает Life.ru. При этом нельзя сказать, что американские избиратели хотят более осторожной внешней политики: 66% опрошенных одобрили удар по Сирии крылатыми ракетами.

В том, что касается взаимодействия с КНДР, они проявляют большую осмотрительность, так как не знают, насколько жесткими могут быть ответные меры. В Сети появился ролик, якобы снятый ко дню рождения основателя государства Ким Ир Сена, в котором изображена ракетная атака по американской территории.

Автор: Геннадий Куприянов19 апреля 2017, 08:22

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