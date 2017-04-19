Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне

Американский лидер Дональд Трамп предупредил своих соотечественников, что им следует быть готовыми к ядерной войне с КНДР. Однако граждане США против удара по Северной Корее.

Дональд Трамп, занявший жесткую позицию по вопросу северокорейской ядерной программы, заявил, что его предшественники должны были решить эту проблему, не дожидаясь первых успехов Ким Чен Ына. "Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

На вопрос, стоит ли американцам бояться ядерной войны между США и Северной Кореей, он ответил утвердительно. "Беспокоиться нужно всегда, – подчеркнул Трамп. – Неясно, с кем имеем дело". Впрочем, по его словам, в регионе есть другие игроки, с которыми можно договориться. Например, китайский лидер Си Цзиньпин.

"У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР. Эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них есть достаточно власти над КНДР", – отметил президент Америки. "Посмотрим, что будет происходить. Очень непростая ситуация", – добавил Трамп, выразив надежду, что и северокорейский лидер хочет мира.

Военный агитплакат КНДР.

На нём призыв "вышвырнуть американцев и объединить Родину" pic.twitter.com/bKWXv7BAFK — Вестник Пхеньяна (@NewsPyongyang) 18 апреля 2017 г.

Исследование общественного мнения, проведенное специалистами Harvard-Harris Poll, показало, что большинство граждан США (55%) против военного удара по Северной Корее, передает Life.ru. При этом нельзя сказать, что американские избиратели хотят более осторожной внешней политики: 66% опрошенных одобрили удар по Сирии крылатыми ракетами.

В том, что касается взаимодействия с КНДР, они проявляют большую осмотрительность, так как не знают, насколько жесткими могут быть ответные меры. В Сети появился ролик, якобы снятый ко дню рождения основателя государства Ким Ир Сена, в котором изображена ракетная атака по американской территории.