За что Франция ополчилась на бабушку Макрон

Франция гудит как растревоженный улей: граждане возмущены предложением президента Макрона придать статус первой леди своей пожилой супруге. Французам не понравилось то, что на ее содержание будут выделяться немалые деньги из бюджета. Но кто же на самом деле управляет Францией – 39-летний Эммануэль или 64-летняя Брижит? Не исключено, что именно под натиском своей супруги президент Пятой республики отказался узаконить статус первой леди, чтобы не спровоцировать еще больший народный гнев.

В истории немало примеров, когда сильные женщины манипулировали своими супругами-политиками и пытались если не управлять государством, то, по крайней мере, оказывать влияние на принятие важных для страны решений. Достаточно вспомнить Жаклин Кеннеди и Элеонору Рузвельт – жен американских президентов или супругу Наполеона Бонапарта – Жозефину, про которую сам император говорил, что именно она помогла ему установить национальное единство.

Как тут не упомянуть и Мишель Обаму – жену первого темнокожего президента США. Американская пресса не раз писала, что она за спиной мужа ведет переговоры, отвечает на звонки и пишет речи для выступлений своего благоверного. Мало того, первая леди по слухам влияла на принятие государственных решений. Это, конечно, не афишировалось, но подобная информация из Белого дома все же просачивалась.

Вот и сейчас во Франции уверены, что школьная учительница Макрона, а впоследствии его жена подтолкнула Эммануэля к политической карьере и даже оставила преподавательское ремесло ради того, чтобы помогать ему готовиться к выборам. Теперь же у президента Макрона появилось множество проблем из-за пожилой супруги. Лидера Пятой республики обвинили в том, что Брижит, фиктивно являвшаяся помощницей главы государства, получала огромную зарплату.

В дополнение к этому в Сети набрала около 300 тысяч голосов петиция против предложения Макрона законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение средств на расходы супруги главы государства. Под давлением общественности главе государства пришлось отказаться от этой идеи.

Надо отметить, что во Франции давно принят родственный протекционизм и там достаточно часто руководители берут на службу своих близких и передают им по наследству свои полномочия. Происходит это неофициально, никаких законов для таких процедур не существует. Неудавшаяся попытка президента Макрона узаконить хотя бы статус первой леди провалилась из-за общественного недовольства.

Кстати, в аналогичный переплет в свое время попал Франсуа Олланд, устроивший на работу свою жену и плативший ей зарплату, что вызвало волну возмущения в обществе, напоминает политолог Павел Данилин. Сейчас на те же грабли наступает Эммануэль Макрон, чья популярность и так была искусственной в силу того, что большая часть французской интеллигенции просто не хотела голосовать за Марин Ле Пен.

"Учитывая деградацию французских мужчин, неудивительно, что женщины, находящиеся рядом с политиками, занимают все больше и больше места в этой сфере и ведут себя все более и более мужественно", – сказал Данилин в интервью Dni.Ru.

Возмущение французов стало очередным ударом по репутации Брижит Макрон, которой нелегко было завоевать симпатии сограждан. В обществе обращали внимание на большую разницу в возрасте между ней и мужем, отсутствие общих детей и наличие семи внуков у супруги президента. Сам политик решительно отвергал все нападки и называл замечания о возрасте своей жены-бабушки неуместными. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – говорил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции в середине мая 2017 года, а через несколько месяцев его популярность начала падать. Снижение рейтинга стало реакцией на решение политика назначить зарплату своей жене как первой леди, выделить ей офис и подчиненных за счет бюджета страны. Эксперты также говорят о недовольстве граждан намерением Макрона уменьшить военный бюджет, повысить пенсионные взносы и реформировать правовую систему.