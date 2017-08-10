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Политика

Преданную мужем Макрон неожиданно поддержали в России

Брижит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
В дискуссию о значительной разнице в возрасте президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит, лишенной звания первой леди, вступила дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова. Она считает, что при настоящей любви "цифры в паспорте" не имеют значения.
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"Нет ничего примитивнее, чем судить об отношениях двух людей исходя из их возраста", – заявила Лиза Пескова, подчеркнув, что такой подход абсурден. Она подчеркнула, что главным в любви является самоощущение людей, их духовная близость и схожесть интересов. "И только в таких отношениях секс становится не просто актом, а именно занятием любовью между двумя родственными душами", – цитирует дочь пресс-секретаря президента "Газета.ru".

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Брижит Макрон учитель французского языка и латыни

По мнению Песковой, обсуждение отношений 39-летнего президента и 64-летней учительницы "прекрасно характеризует наше зашоренное общество, живущее по навязанным стереотипам". Она вступилась за Брижит Макрон, заявив, что таких женщин объединяет уверенность в себе, образованность и непохожесть на других.

"Немногие способны наплевать на мнение все больше и больше сереющей в наше время массы, понимая, что большинства преград просто-напросто не существует", – продолжила Лиза. Привлекательность зачастую не зависит от возраста, и многие девушки "с накачанной попой" уже в 30 лет неинтересны противоположному полу, добавила она.

Пескова привела несколько исторических примеров. Она вспомнила императрицу Екатерину Великую, фавориты которой были моложе ее на 40 лет, и жену Сальвадора Дали, которая была старше художника на десять лет. Девушка не забыла о романе 50-летней Эдит Пиаф с 20-летним парикмахером и отношениях 48-летнего Хью Джекмана с 61-летней Деборой Ли Фернесс, которые прожили вместе больше 20 лет.

"Сегодня так – либо ты следуешь за безликим скоплением людей, погрязших в своих же стереотипах и шаблонах, зависишь от их мнения и всю жизнь стараешься соответствовать чьим-то придуманным стандартам, которые очень часто меняются или оказываются двойными, либо живешь своей жизнью, в своей реальности", – подчеркнула Лиза. А обсуждение отношений супругов Макрон не прекратится даже с учетом того, что правительство Франции отказалось узаконить статус жены президента.

Напомним, что Эммануэль Макрон предлагал закрепить официальную роль первой леди на законодательном уровне. В частности, инициатива предусматривала выделение средств на расходы супруги главы государства. Петицию против этой идеи подписали более 240 тысяч человек. Правительство прислушалось к мнению общества, и Макрон пошел на попятную.

Автор: Константин Улюкаев10 августа 2017, 10:50
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