Граждане дадут оценку эффективности власти
Центральные темы, обсуждаемые на заседании – рост политической конкуренции, повышение качества государственных услуг, противодействие коррупции, повышение открытости в работе судов и прозрачности госзакупок.
Работа приемных председателя партии, личные встречи и общение являются самым действенным механизмом обратной связи, подчеркнул в своем выступлении Неверов. По его словам, к реализации партийных проектов, которые направлены на выполнение наказов граждан, привлекаются эксперты, профессионалы, работающие в той или иной сфере. Политик напомнил, что 20 июня при участии и поддержке "Единой России" прошел XV Гражданский форум Ярославской области. В нем приняли участие представители некоммерческих организаций из разных регионов.
"Была принята резолюция форума, направлены предложения в министерства и ведомства, и мы надеемся, что эти предложения найдут свое отражение в поручениях председателя партии", – сказал Неверов.
Он также подчеркнул важность и востребованность предстоящего форума партии, посвященного благоустройству городов, который пройдет в Краснодаре.
Дмитрий Медведев, выступая перед однопартийцами проинформировал, что по инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в 2017 году в федеральном бюджете предусмотрено 20,5 миллиарда рублей. Также, по словам премьера и председателя партии, "Единая Россия" намерена закрепить проведение комплексных проверок бизнеса не чаще одного раза в три года.
Отметил Медведев и стремительное развитие сферы оказания государственных услуг в стране. "Мы развиваем сеть многофункциональных центров, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте", – подчеркнул председатель "Единой России".
Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации партийной Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Ее первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.
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