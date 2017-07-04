Граждане дадут оценку эффективности власти

Выполнение обязательств, которые содержатся в предвыборной программе "Единой России", является одним из ключевых показателей эффективности власти. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов на заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "единороссов".

Центральные темы, обсуждаемые на заседании – рост политической конкуренции, повышение качества государственных услуг, противодействие коррупции, повышение открытости в работе судов и прозрачности госзакупок.

Работа приемных председателя партии, личные встречи и общение являются самым действенным механизмом обратной связи, подчеркнул в своем выступлении Неверов. По его словам, к реализации партийных проектов, которые направлены на выполнение наказов граждан, привлекаются эксперты, профессионалы, работающие в той или иной сфере. Политик напомнил, что 20 июня при участии и поддержке "Единой России" прошел XV Гражданский форум Ярославской области. В нем приняли участие представители некоммерческих организаций из разных регионов.

"Была принята резолюция форума, направлены предложения в министерства и ведомства, и мы надеемся, что эти предложения найдут свое отражение в поручениях председателя партии", – сказал Неверов.





Он также подчеркнул важность и востребованность предстоящего форума партии, посвященного благоустройству городов, который пройдет в Краснодаре.

Дмитрий Медведев, выступая перед однопартийцами проинформировал, что по инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в 2017 году в федеральном бюджете предусмотрено 20,5 миллиарда рублей. Также, по словам премьера и председателя партии, "Единая Россия" намерена закрепить проведение комплексных проверок бизнеса не чаще одного раза в три года.

Отметил Медведев и стремительное развитие сферы оказания государственных услуг в стране. "Мы развиваем сеть многофункциональных центров, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте", – подчеркнул председатель "Единой России".





Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации партийной Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Ее первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.