Россия жестко ответила на хамство США

Россия сокращает число американских дипломатов, а также изымает из пользования внешнеполитического ведомства США некоторые объекты недвижимости, расположенные в Москве. Такие меры были предприняты в ответ на новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона.

"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации", – говорится в заявлении МИД России. Однако последние события показали, что в Вашингтоне взяли курс на прямое противостояние с Москвой, следует из документа.

Во внешнеполитическом ведомстве выступили за сокращение дипломатических и технических работников посольства США в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также во Владивостоке. Их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся сейчас в США. "Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", – сказано в заявлении.

Кроме того, в российском МИДе объявили об изъятии некоторых объектов столичной недвижимости, находящихся в пользовании дипломатического ведомства США. Среди них – складские помещения на Дорожной улице, а также посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы.





Ответные меры прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ограничения были приняты до официального принятия нового санкционного пакета американской стороной. "Технологически эта форма (закона США об ужесточении санкций. – Прим. ред.) уже представляется почти окончательной", – сказал он. Кроме того, Песков отметил, что ответные меры были одобрены президентом Владимиром Путиным.

Накануне глава российского государства на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Москва рано или поздно ответит на действия Вашингтона. Он подчеркнул, что российская сторона всегда вела себя сдержанно, однако не может терпеть "какое-то хамство" в ее отношении.

Законопроект об ужесточении санкций против России в пятницу, 28 июля, прошел голосование в конгрессе США. Теперь он отправится на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Эксперты практически не сомневаются, что президент подпишет документ.

И это притом что законопроект фактически ограничивает конституционные полномочия главы американского государства, запрещая ему снимать с России санкции без разрешения конгресса. Кроме того, он вводит ряд экономических мер. Например, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах. Кроме того, прямо говорится о необходимости противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива из России в Европу.





Напомним, в конце прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы и выслала из страны 35 российских дипломатов вместе с их семьями в канун Нового года "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда сотрудник администрации главы Белого дома.

Кроме того, в Вашингтоне решились на откровенное рейдерство и конфисковали две находящиеся в собственности российского представительства дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. В Белом доме заявили, что арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – послы якобы применяли их для "целей разведки".

