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Политика

Россия покажет США "кузькину мать" в ответ на санкции

Фото: Dni.Ru
Известно, что русские долго запрягают, да быстро едут. Ответ Москвы на новые американские санкции фактически запоздал на полгода, но Кремль на этом не остановится, полагают эксперты.
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Российский МИД сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Эти меры, как заявили на Смоленской площади, стали ответной реакцией на одобренные палатой представителей конгресса и сенатом США новые антироссийские санкции.

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Бросается в глаза тот факт, что аналогичные шаги предпринял в 2016 году президент Барак Обама, тогда он лишил российских дипломатов дач в окрестностях Нью-Йорка и Вашингтона. Москва долго ждала и, наконец, ответила зеркальными мерами. А вот ответ на новые санкции, которые, к слову сказать, еще не одобрил Дональд Трамп, скорее всего, будут более жесткими. Может, это будет не совсем та "кузькина мать", которую обещал показать Штатам Никита Хрущев, но Вашингтон обязательно почувствует почувствует на себе российские контрсанкции.

"По сути, мы ответили только на действия США в отношении нашей дипсобственности. Можно сказать, что мы даем американской стороне не сделать какие-то глупости, которые она готова сделать. Мы будем как-то отвечать и на это, но уже заявлено, что отвечать мы будем не линейно", – сказал в интервью радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

"Подобные меры со стороны России – это только начало".

Эксперт также прокомментировал протест американского посла в России Джона Теффта в связи с ответными мерами Москвы адрес дипперсонала США. По мнению Журавлева, в словах американского посла явно читаются двойные стандарты.

"Протест господина Теффта говорит только о двойных стандартах. То есть американцы, как они считают, имеют право забирать нашу дипсобственность, а Россия, по их логике, не имеет права отбирать американскую дипсобственность. Кроме того, американцы не ожидали такого шага со стороны России. США уверены, что они могут все, а с ними никто не может ничего", – считает политолог.

В свою очередь, новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся "на дне". Дипломат сказал, что таких отношений между Москвой и Вашингтоном, "наверное, не было даже в годы холодной войны", пишет Газета.ру.

"Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне".

Два дня назад замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве  считают США источником опасности. Но действовать в отношении с американскими властями следует взвешенно и осторожно, указал дипломат.

Предлоги для введения новых санкций со стороны США Рябков назвал надуманными, придуманными и  изобретенными. "Это очевидный осознанный выбор врагов России в США. Их немало, они совершенно распоясались и не знают удержу в своем раже, у них нет никаких тормозов", – сказал замминистра иностранных дел России.

При этом дипломат отметил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с Вашингтоном по многим значимым для обеих стран вопросам, однако из-за политики США возможностей для взаимодействия становится все меньше.

Палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили проект закона, который предусматривает ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Если документ будет подписан Дональдом Трампом, то в будущем президент США не сможет частично или полностью отменить санкции – закон лишает его такого права.

Автор: Александр Комаров28 июля 2017, 19:45

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