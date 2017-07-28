Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев

Самолет компании S7, на котором вице-премьер России Дмитрий Рогозин летел в Кишинев, развернулся в сторону Москвы. Румынские власти не дали пересечь лайнеру воздушное пространство.

"В Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация", – написал 28 июля политик в своем Twitter. Согласно имеющимся данным, самолет, достигнув воздушного пространства Венгрии, развернулся в сторону Москвы.

Вместе с тем в кишиневском аэропорту уже началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен отправиться в Москву, передает "Интерфакс". Это произошло с опозданием на два часа. После начала регистрации на табло информации аэропорта в графе "Прилеты" появилась надпись, что рейс компании S7 Москва – Кишинев "перенаправлен".

В свою очередь посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил, что румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на котором в качестве пассажира летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости. "Самолет развернулся, российские власти будут решать, где он сядет", – заявил Мухаметшин.

В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.

Отметим, 27 июля зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что российские артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Владимир Гасоян, прибывшие в Молдавию для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции на Днестре, были задержаны. Политик подчеркнул, что дал распоряжение российскому посольству "немедленно вмешаться в разрешение ситуации". Молдавская сторона, в свою очередь, сообщила, что россияне будут отправлены обратно ближайшим рейсом.

Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации



Read: https://t.co/3yy5s3HV6H — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

Кроме того, было сказано, что задержание артистов было произведено на законных основаниях. "Пограничная полиция уточняет, что указанным лицам было отказано во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы, не указав цель визита", – рассказали в погранслужбе.