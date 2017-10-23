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Дмитрий Олегович Рогозин

вице-премьер правительства России
Дмитрий Олегович Рогозин
  • Дата рождения: 21 декабря 1963
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Татьяна Рогозина (Серебрякова)
  • Дети: Алексей Рогозин

Дмитрий Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве. Учился во французской школе, активно занимался баскетболом и гандболом. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. В университете выучил еще четыре иностранных языка - английский, итальянский, чешский и испанский. Имеет филологическое и экономическое образование.

В 1993 году Рогозин создал и возглавил народно-патриотическое движение "Конгресс русских общин", также был создателем партии "Родина". Избирался в Госдуму, занимал посты председателя международного комитета и вице-спикера палаты.

В 2008 году Рогозин был назначен постоянным представителем России при НАТО. В 2011 году занял должность вице-премьера. В правительстве отвечает за оборонзаказ, ВПК, атомную и космическую промышленность, военно-техническое сотрудничество.

Рогозин - мастер спорта по гандболу. Активно занимается футболом, теннисом, баскетболом, стрельбой. Увлекается подводной охотой и ездой на мотоцикле.

Рогозин отчитался перед недовольным "Роскосмосом" Путиным

Рогозин отчитался перед недовольным "Роскосмосом" Путиным
Владимир Путин недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации "Роскосмос". Ее глава Дмитрия Рогозин поспешил сделать заявление. В понедельник, 2 ноября, Владимир Путин потребовал, чтобы "Роскосмос" отчитался о нескольких космических программах.

Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем

Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем России
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин уверен, что антироссийские санкции сохранятся навсегда. Политик полагает, что они являются показателем мощи нашей страны.  По словам Рогозина, ограничительные меры снимут, только если Россия снова станет слабой.

Рогозин разнес американского журналиста за хамство

Рогозин разнес американского журналиста за хамство
Космическая отрасль нашей страны не зависит в финансовом плане от закупок США ракетных двигателей. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ответ на вызывающую публикацию американского журналиста Мэтью Боднера. Журналист написал материал о тяжелом финансовом положении российской космической отрасли.

Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью

Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью
Руководство "Роскосмоса" – "шелупонь, проедающая бюджет". Вице-премьер Дмитрий Рогозин не стал возражать против такой оценки госкорпорации, данной пользователями соцсетей.  Диспут в соцсети Facebook развернулся вокруг неудачного запуска с космодрома Восточный.

Возмущенный Рогозин резко ответил на обвинения в живодерстве

Возмущенный Рогозин резко ответил на обвинения в живодерстве
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ответил на обвинения в живодерстве. Чиновник упрекнул критиков в лицемерии.  "Вы лицемер или по незнанию такое пишете? Мучают собак живодеры ради своего скотского, преступного наслаждения, а наука проводит эксперименты с участием животных для понимания возможности спасения человека в беде или экстремальной ситуации.

Песков заступился за "топившего" таксу Рогозина

Песков заступился за "топившего" таксу Рогозина
Реакция некоторых пользователей соцсетей на проведенный Дмитрием Рогозиным эксперимент с таксой вызвала удивление в Кремле. Во-первых, речь идет об уникальной разработке российских ученых. Во-вторых, собака жива и чувствует себя отлично, прокомментировали ситуацию в пресс-службе. Свойства кислородсодержащей жидкости, которая поможет спасти моряков, терпящих крушение на подводной лодке, российский вице-премьер продемонстрировал накануне сербскому президенту Александру Вучичу.

"Утопивший" в бочке таксу Рогозин взбесил россиян

"Утопивший" в бочке таксу Рогозин взбесил россиян
Сначала собака – затем более сложные организмы. Так ответил вице-премьер Дмитрий Рогозин пользователям соцсетей, возмущенным показанным опытом с "утоплением" таксы. Опыт над собакой продемонстрировали днем ранее, 20 декабря, сербскому президенту Александру Вучичу.

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
Вооруженный злоумышленник выстрелил в окно квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина в элитном доме в жилом комплексе "Ближняя дача" на Староволынской улице на западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации "РЕН ТВ", сам инцидент со стрельбой в окно произошел еще 14 октября, уголовное дело было возбуждено спустя пять дней – 19 октября, а широкой общественности стало известно о произошедшем только 23 октября.

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин недоволен решением хоккеиста Александра Овечкина не участвовать в Олимпиаде-2018. Об этом чиновник сообщил в соцсети Facebook. Рогозин разместил на своей странице ссылку на материал об отказе хоккеиста от Игр и написал: "Заблудший Овечкин".

Молдаване отомстили Рогозину

Молдаване отомстили Рогозину
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин оказался персоной нон грата в Молдавии. Власти страны внесли чиновника в черный список спустя несколько дней после того, как по вине Румынии был сорван его визит в Кишинев. О решении молдавского правительство сообщил местный телеканал Publika MD.

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