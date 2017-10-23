Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

Дмитрий Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве. Учился во французской школе, активно занимался баскетболом и гандболом. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. В университете выучил еще четыре иностранных языка - английский, итальянский, чешский и испанский. Имеет филологическое и экономическое образование.

В 1993 году Рогозин создал и возглавил народно-патриотическое движение "Конгресс русских общин", также был создателем партии "Родина". Избирался в Госдуму, занимал посты председателя международного комитета и вице-спикера палаты.

В 2008 году Рогозин был назначен постоянным представителем России при НАТО. В 2011 году занял должность вице-премьера. В правительстве отвечает за оборонзаказ, ВПК, атомную и космическую промышленность, военно-техническое сотрудничество.

Рогозин - мастер спорта по гандболу. Активно занимается футболом, теннисом, баскетболом, стрельбой. Увлекается подводной охотой и ездой на мотоцикле.