Рогозин: Я специально отказался от мороженого Путина

Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, почему он не принял угощение от президента России Владимира Путина. По его словам, он не взял мороженое, потому что следит за фигурой.

Примечательно, что Дмитрий Рогозин не сразу раскрыл причины отказа от мороженого, которое предложил членам правительства Владимир Путин. "Я специально не ел, чтобы вы спросили", – пошутил он.

Однако сразу после этого он подчеркнул, что не ест мороженое, так как старается держать свое тело в хорошей форме. "Я считаю, что мороженое – это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, – не набирать вес", – заявил он. По его мнению, этот десерт полагается есть "другим, более стройным молодым и среднего возраста людям", передает Life.ru.

Ранее на МАКСе-2017 президент России купил себе мороженое и решил на сдачу угостить делегацию членов правительства. Десерт за счет главы государства получили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Спросил у Путина - понравилось ли ему мороженое?: "Вкусное, рекомендую" pic.twitter.com/slS8bmh9jk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Владимир Путин уточнил у продавщицы мороженого, хватает ли денег на угощение. Когда девушка признала, что она сбилась со счета, Сергей Чемезов протянул ей еще пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая – 80 миллиардов, можете себе позволить мороженое купить", – подшутил над ним Владимир Путин.

Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Рогозин увлекается множеством видов спорта. В частности, чиновник является мастером спорта по гандболу, он занимался футболом, теннисом, баскетболом и практической стрельбой. Он хорошо разбирается в стрелковом оружии и коллекционирует его, у него даже есть патент на изобретение оружия № 2570851.