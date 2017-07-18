Рогозин: Я специально отказался от мороженого Путина
Примечательно, что Дмитрий Рогозин не сразу раскрыл причины отказа от мороженого, которое предложил членам правительства Владимир Путин. "Я специально не ел, чтобы вы спросили", – пошутил он.
Однако сразу после этого он подчеркнул, что не ест мороженое, так как старается держать свое тело в хорошей форме. "Я считаю, что мороженое – это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, – не набирать вес", – заявил он. По его мнению, этот десерт полагается есть "другим, более стройным молодым и среднего возраста людям", передает Life.ru.
Ранее на МАКСе-2017 президент России купил себе мороженое и решил на сдачу угостить делегацию членов правительства. Десерт за счет главы государства получили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Спросил у Путина - понравилось ли ему мороженое?: "Вкусное, рекомендую" pic.twitter.com/slS8bmh9jk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.
Владимир Путин уточнил у продавщицы мороженого, хватает ли денег на угощение. Когда девушка признала, что она сбилась со счета, Сергей Чемезов протянул ей еще пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая – 80 миллиардов, можете себе позволить мороженое купить", – подшутил над ним Владимир Путин.
Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.
Напомним, вице-премьер Дмитрий Рогозин увлекается множеством видов спорта. В частности, чиновник является мастером спорта по гандболу, он занимался футболом, теннисом, баскетболом и практической стрельбой. Он хорошо разбирается в стрелковом оружии и коллекционирует его, у него даже есть патент на изобретение оружия № 2570851.
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