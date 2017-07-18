Рогозин: Я специально отказался от мороженого Путина

Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Вторник 18 июля
Лента новостей
21:23
При пожаре в квартире под Москвой погибли двое детей
21:00
Пенсионер случайно задушил любовницу во время секса
20:53
Скончалась дочь поэта Александра Твардовского
20:31
Вся студия рыдала из-за семейной драмы звезды Comedy Woman
20:31
"Секретная" функция iPhone вызвала скандал в Сети
20:14
В египетском отеле найдено тело туристки
19:41
На дне Москвы-реки нашли тайник с оружием
19:11
Трагические судьбы знаменитых архитекторов
18:56
Улицу в Химках залило пивом
18:48
Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана
18:45
На юго-востоке Москвы автобус сбил четырехлетнюю девочку
18:36
В Москве мошенники обокрали известного актера
18:26
Проскуряковой досталось за отсутствие вкуса
18:24
Роналду станет отцом в третий раз за год
18:24
Почему сдулась уфимская "Пышка"
18:12
Басков проговорился о подарке на свадьбу
17:43
Седокова показала четвертую дочь
17:28
Пенсии проиндексируют по уровню инфляции
17:17
Автоледи переехала выпавшую из машины трехлетнюю дочь
17:11
Садальский жестко поглумился над свадьбой Баскова и Лопыревой
16:58
Как будет развиваться метро в Новой Москве
16:55
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
16:52
Володин выступил за урегулирование интернет-торговли
16:45
Участник "Дома-2" пожаловался на Влада Кадони
16:44
Подмосковный полицейский взял женщину в сексуальное рабство
16:34
Спутник засек секретную авиабазу США в Сирии
16:29
Больной раком Хворостовский едет в Москву
16:26
В Москве уборщик-гастарбайтер из метро украл у пассажира 200 тысяч
16:00
Пугачева публично расплакалась
15:44
В Москве поймали "вежливого" насильника
15:36
Дело "пьяного" мальчика засекретили
15:15
Госдума вдвое сократила "законодательные завалы"
15:11
Повзрослевшая дочь Крутого восхитила красотой
14:57
В деле "пьяного" мальчика всплыл кокаин
14:41
Порносайт выпустил уроки секса для стариков (видео)
14:38
США нанесли подлый удар в спину Украине
14:28
Робот-охранник "покончил с собой" в бассейне
14:22
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете
14:21
Лопырева странно отреагировала на свадьбу с Басковым
14:14
Назван средний размер взятки в Москве
14:09
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
13:57
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
13:54
Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
13:50
В Москве полиция оцепила офис Сбербанка
13:49
Находящаяся в тайской клинике Борисова в шоке от приезда матери
13:36
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
13:35
Российское гражданство хотят давать за покупку недвижимости
13:10
Певица Миансарова умирала в нищете
13:08
Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детей
12:52
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
12:46
Названа причина возгорания на Новом Арбате
12:38
Диета викингов спасает от старческого слабоумия
12:36
Фанаты "Игры престолов" получат эксклюзивные смартфоны
12:35
Куда пропала бывшая невеста Баскова
12:21
Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии
12:18
Пожар на Новом Арбате потушен
12:05
Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
12:03
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
12:02
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате
12:00
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
11:58
Изможденная Боня держится из последних сил
11:47
Пассажирам пообещали бесплатные билеты на лоукостер
11:42
Интеллект младенца зависит от грязных подгузников
11:22
Сотрудницу "Первого канала" осудили за связь с Паниным
11:21
Какие микробы живут на деньгах
11:03
На Новом Арбате произошел крупный пожар
10:55
Киев придумал новую подлость для Крыма
10:54
Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой
10:53
Донецк стал столицей Украины
10:34
Владимир Этуш признан актером года
10:33
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
10:28
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
10:23
В МВД сокращают борцов с экстремизмом
10:20
Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии
10:11
Курсу евро предсказали резкое повышение
09:58
В каких странах россияне отдыхают дольше всего
09:53
Функции инфоматов в поликлиниках Москвы значительно расширены
09:47
С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм
09:43
"Золотую" свадьбу дочери судьи связали с делом Цапков
09:14
Директор студенческого общежития обучил пса лаять шепотом (видео)
09:08
Чем опасна вегетарианская диета
09:08
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
09:05
В Москве со стройплощадки угнали экскаватор за 3 млн
08:53
Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман
08:52
Объявлена дата прощания с актером Толоконниковым в Москве
08:36
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
08:33
В Москву пришло потепление
08:26
Россия раскрыла тайны освобождения Польши
08:19
Лопырева выходит замуж за Баскова
08:16
Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы
08:10
Шарапова заткнула за пояс Роналду
07:53
В Москве на Варшавском шоссе случилось смертельное ДТП
22:47
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"
22:01
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
22:00
Концерт Depeche Mode отменили из-за госпитализации вокалиста
21:55
На московском судостроительном заводе произошел пожар
21:54
НЛО паркуются в кольцах Сатурна
21:31
В Москве скончалась известная скрипачка
21:17
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
21:05
В Москве совладельцы квартиры устроили драку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
Общество

Рогозин: Я специально отказался от мороженого Путина

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, почему он не принял угощение от президента России Владимира Путина. По его словам, он не взял мороженое, потому что следит за фигурой.
прочитано 760 раз

Примечательно, что Дмитрий Рогозин не сразу раскрыл причины отказа от мороженого, которое предложил членам правительства Владимир Путин. "Я специально не ел, чтобы вы спросили", – пошутил он.

Однако сразу после этого он подчеркнул, что не ест мороженое, так как старается держать свое тело в хорошей форме. "Я считаю, что мороженое – это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, – не набирать вес", – заявил он. По его мнению, этот десерт полагается есть "другим, более стройным молодым и среднего возраста людям", передает Life.ru.

Ранее на МАКСе-2017 президент России купил себе мороженое и решил на сдачу угостить делегацию членов правительства. Десерт за счет главы государства получили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Владимир Путин уточнил у продавщицы мороженого, хватает ли денег на угощение. Когда девушка признала, что она сбилась со счета, Сергей Чемезов протянул ей еще пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая – 80 миллиардов, можете себе позволить мороженое купить", – подшутил над ним Владимир Путин.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Рогозин увлекается множеством видов спорта. В частности, чиновник является мастером спорта по гандболу, он занимался футболом, теннисом, баскетболом и практической стрельбой. Он хорошо разбирается в стрелковом оружии и коллекционирует его, у него даже есть патент на изобретение оружия № 2570851.

Автор: Константин Улюкаев18 июля 2017, 17:49

комментарии

Политика

Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете

Шоу-бизнес

Самые громкие романы помолвленных Баскова и Лопыревой
Вся студия рыдала из-за семейной драмы звезды Comedy Woman
Дочь Александра Тихановича: Отец страдал от редкого заболевания
Проскуряковой досталось за отсутствие вкуса

Проишествия

Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате

Lifestyle

Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин
Скандальные слухи о семье Николая II
Шоу-бизнес

Больной раком Хворостовский едет в Москву

Всемирно известный баритон не намерен сдаваться болезни
Шоу-бизнес

Садальский жестко поглумился над свадьбой Баскова и Лопыревой

Помолвка певца и модели вызвала вопросы
Шоу-бизнес

Проскуряковой досталось за отсутствие вкуса

Жену Игоря Николаева раскритиковали за нелепый наряд
Шоу-бизнес

Вся студия рыдала из-за семейной драмы звезды Comedy Woman

Актриса плакала, рассказывая о бросившем ее отце

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

Спорт

Шарапова заткнула за пояс Роналду
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Регионы

Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
Киев придумал новую подлость для Крыма
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru