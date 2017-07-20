Рогозин поставил на место наглого министра

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал распространенную СМИ информацию об ограничениях на посещение Молдавии на военных самолетах. По его словам, он обязательно прилетит в эту страну.

Как сообщалось ранее, молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур предупредил российское внешнеполитическое ведомство о запрете на пролет самолетов российских воздушно-космических сил в небе над республикой. "Я не понял, кто там мне чего запретил", – прокомментировал ситуацию Рогозин, который собирается посетить Молдавию в конце этого месяца.

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По словам политика, он намерен прилететь несмотря ни на что. "Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", – написал Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 июля 2017 г.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал столь недружелюбные жесты правительства республики. Он посетовал, что прибытие американского самолета с группой генералов не вызвало у кабинета министров никаких вопросов.

Глава государства напомнил, что во время визита Рогозина в республике будут проходить торжества, посвященные 25-летию ввода российских миротворцев в зону конфликта в Приднестровье. "Мы планируем вместе посетить памятные мероприятия, посвященные окончанию приднестровского конфликта", – сказал он.

Напомним, Игорь Додон был избран президентом Молдавии осенью прошлого года. Глава государства выступает за налаживание стратегических отношений с Россией, а также усиленную интеграцию Кишинева и Москвы на почве двухсторонних экономических отношений.





Однако по Конституции Молдавия является парламентской республикой, а полномочия президента сильно ограничены правительством. Проблема в том, что нынешний кабинет министров во главе с Павлом Филипом придерживается в целом прозападной ориентации. На этой почве между президентом и правительством республики уже неоднократно возникали разногласия.

Так, в марте кабмин рекомендовал чиновникам страны не совершать никаких поездок в Россию. Такой шаг в правительстве объяснили якобы соображениями безопасности. Как заявили в Кишиневе, молдавских чиновников в России "необоснованно задерживают и оскорбляют".

В свою очередь, президент Игорь Додон назвал такое решение кабмина "ненормальным". Он пообещал продолжить поездки в Москву ради продвижения интересов Молдавии.

