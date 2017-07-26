Рогозин представил веселую балладу о грустной любви
"По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории", – сообщил политик в соцсети. Видеоряд к композиции представляет собой нарезку из советских фильмов.
Многим интернет-пользователям творчество Дмитрия Рогозина пришлось по вкусу. "Вы сильно влюблены в Россию, от этого творчество прет. Хорошо это", "Спасибо большое за веселую песню о грустной истории. Сразу повеяло ностальгией, прекрасным прошлым", – отметили комментаторы.
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