Путин ввел ограничение для уклонистов от армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о десятилетнем запрете на замещение должностей в государственных и муниципальных структурах для граждан, без законных оснований не прошедших военную службу. Эта норма затронет все подобные случаи с 2014 года.

До октября 2014 года в России действовал полный, без ограничения срока, запрет на работу уклонистов в государственной и муниципальной сферах. Однако 30-го числа Конституционный суд признал эту норму не соответствующей основному закону страны, сообщает РИА Новости.

Подписанный российским лидером закон, помимо временного ограничения, содержит регламентацию порядка уведомления глав соответствующих органов и организаций о вердиктах призывных комиссий. В свою очередь руководители должны уведомлять военкоматы об увольнении уклонистов.

Ранее, общаясь с воспитанниками центра одаренных детей "Сириус", Владимир Путин выразил свое отношение к тем, кто "косит" от армии. "Уклонение от исполнения мужчиной своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", – заявил глава государства.

"Каждый человек должен внести вклад в развитие, в обороноспособность страны. И я отношусь к тем людям, которые "косят" от армии, в высшей степени негативно. И, наоборот, с уважением – к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить ее. Если надо – собой", – подчеркнул президент России.

Он добавил, что армия постепенно избавляется от многих проблем, таких как дедовщина, одновременно растет и число желающих вступить в ее ряды. По словам Путина, среди российской молодежи очень много тех, кто готов пройти срочную службу.