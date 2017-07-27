Путин ввел ограничение для уклонистов от армии
До октября 2014 года в России действовал полный, без ограничения срока, запрет на работу уклонистов в государственной и муниципальной сферах. Однако 30-го числа Конституционный суд признал эту норму не соответствующей основному закону страны, сообщает РИА Новости.
Подписанный российским лидером закон, помимо временного ограничения, содержит регламентацию порядка уведомления глав соответствующих органов и организаций о вердиктах призывных комиссий. В свою очередь руководители должны уведомлять военкоматы об увольнении уклонистов.
Ранее, общаясь с воспитанниками центра одаренных детей "Сириус", Владимир Путин выразил свое отношение к тем, кто "косит" от армии. "Уклонение от исполнения мужчиной своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", – заявил глава государства.
"Каждый человек должен внести вклад в развитие, в обороноспособность страны. И я отношусь к тем людям, которые "косят" от армии, в высшей степени негативно. И, наоборот, с уважением – к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить ее. Если надо – собой", – подчеркнул президент России.
Он добавил, что армия постепенно избавляется от многих проблем, таких как дедовщина, одновременно растет и число желающих вступить в ее ряды. По словам Путина, среди российской молодежи очень много тех, кто готов пройти срочную службу.
Что стало причиной события, непонятно
Влюбленные готовы произнести клятвы любви и верности
Артистка призналась, что ее ожидает тяжелый период
Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой