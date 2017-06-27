Российская армия напугала НАТО

Растущая военная мощь нашей страны вызывает немалое беспокойство в Североатлантическом альянсе. В НАТО не уверены, что Россия является угрозой для Запада, но войска к ее границам на всякий случай подтягивают.

"Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", – сообщил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Он пояснил: разрабатываются новые виды обычных и ядерных вооружений, кроме того, армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории, пишет "Российская газета".



По мнению генерала, всерьез говорить об агрессивных намерениях Москвы не приходится. Однако это и пугает альянс. "Мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", – признался Павел.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО осведомлены об отсутствии у Кремля захватнических планов. И заявления об угрозе – лишь повод разместить вблизи российских границ как можно больше техники и военнослужащих.

Как писали Dni.Ru, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер Владимир Путин представил возможный сценарий вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтоном. "В случае войны США доминировали бы?" – спросил Стоун. "Я думаю, что никто бы не пережил", – ответил Путин.

Также он предположил, почему Североатлантический альянс все время ищет угрозу извне. "Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг. Идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации", – отметил президент России.