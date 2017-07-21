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Топ-10 вопросов Путину от детей

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президент России Владимир Путин провел "Недетский разговор" с воспитанниками образовательного центра "Сириус". Dni.Ru выделили десять лучших вопросов школьников, адресованных главе государства.
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Воспитанник "Сириуса" поинтересовался у президента, как он относится к феминизму. "Феминизм зародился давно, и в целом тут нет ничего плохого!" – считает Путин. Гораздо хуже он относится к "откосам" от армии, передает RT. "Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", – заявил российский лидер.

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Также один из школьников узнал у президента, какие тайны истории он хотел бы узнать. Президент России подчеркнул, что он желает понять природу Солнечной системы и Вселенной. "Что касается нашей страны, особый интерес представляет то, как наша страна выходила из сложных и критических ситуаций. Как она туда попадала, в эти смутные времена", – цитирует главу государства "Газета.ru".

Мальчик по имени Саша поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у него преемник на пост президента России. Глава государства ответил, что практика представления кандидата на подобную должность существует, однако выбирать нового лидера страны в любом случае будут граждане. Сам же Путин, отвечая на вопрос о своих планах после президентства, отметил, что в мире есть много других интересных занятий. "Можно заниматься политической деятельностью вне рамок президентства, можно – общественной деятельностью", – рассказал он.

Пользователи социальных сетей также задали несколько вопросов президенту. Один из них спросил Путина: "Считаете ли вы цензуру в интернете оправданной?". В ответ на это глава государства отметил, что цензуры в нашей стране нет нигде. "Свобода – фундаментальная ценность, но она заканчивается или трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. В интернете должно быть распространено все, что не запрещено – пропаганда наркотиков, группы смерти", – считает он.

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Также глава государства рассказал про самое значимое событие в его жизни. По его словам, сильнее всего на него повлиял развал СССР. "Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала", – сказал он девочке Алене. 

Член юношеской сборной России по хоккею Артем спросил у лидера страны, как можно справляться с агрессией в свой адрес и как в подобных ситуациях поступает сам президент. "У меня постоянно возникают стрессовые ситуации, мне многое не нравится, но я научился себя сдерживать. Считаю, что мне это удается", – ответил он. "Полагаю, что это является преимуществом. Если же у меня иногда случается срыв, я на себя сержусь, поскольку проявление агрессии – это проявление слабости", – добавил Путин.

Президент России также отметил, что он считает себя обычным человеком, и, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что в свободное время он, как и все, встречается с друзьями. "Я заранее выбираю для этого время. Но я стал таким образом жить до того, как стал президентом", – отметил он.

Между тем мальчик Алексей спросил у Путина про будущее нашей страны. Президент ответил, что сейчас Россия работает над создание возобновляемых источников энергии. "Все это должно быть эффективнее, чем углеводороды, и нужно думать об этом сегодня", – заявил он. "Нефть и газ не скоро кончатся, мы все время находим новые месторождения", – добавил глава государства.

Напомним, образовательный центр "Сириус" в Сочи был учрежден в 2014 году по инициативе главы государства. В результате конкурсного отбора каждый месяц в учреждение поступает до 600 одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет. По словам Владимира Путина, название центру он придумал самостоятельно. "Думал, как же сделать так, чтобы все сочеталось в вашем заведении, чтобы было понятно, что здесь собрались талантливые, устремленные в будущее, яркие", – рассказал он.

Автор: Олег Шивалов21 июля 2017, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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