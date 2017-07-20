В Госдуме высоко оценили парламентские слушания с участием граждан

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Четверг 20 июля
Лента новостей
17:01
Морского черта из Мавритании задержали в Петербурге
16:54
Пять правил секса на одну ночь
16:38
Попугай дал "показания" по делу об убийстве
16:13
Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
16:04
Путин трогательно поздравил 90-летнюю Алексееву
15:45
Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно
15:34
Рассекречен дизайн эксклюзивной версии Lada Vesta Cross
15:29
Молодая жена Краско о связи с другим мужчиной
15:28
Число соискателей президентских грантов побило все рекорды
15:22
В России могут подешеветь авиабилеты
15:10
Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии
15:09
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
15:08
Пять самых жутких городов-призраков
14:53
Жара идет на Москву
14:50
Жертвой стрельбы в Киеве стал убийца
14:43
Пойман облизавший москвичку узбек-девственник
14:22
В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым
14:19
Юлия Барановская увезла детей из России
14:14
Дерзкий журналист удивил Кремль наглым вызовом Путину
14:07
Мария Кожевникова о третьем ребенке
13:52
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
13:51
Божена Рынска снялась голой в ванне
13:32
Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone
13:26
Такая Дума нам нужна
13:20
В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница
13:07
Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню
13:06
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
13:02
Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни
12:57
Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве
12:56
Вайкуле не смогла родить из-за болезни
12:55
Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов
12:54
Собачья привязанность обусловлена слабоумием
12:25
Садальский отказался от денег Шепелева
12:20
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
12:20
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
12:01
Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
12:00
Солист ансамбля погиб в ДТП на Ямале
12:00
Какие шансы оставил Маккейну рак мозга
11:53
Шлепанцы признали опасными для здоровья
11:28
Главные кинопремьеры недели
11:27
В Москве орудует маньяк-лизун
11:20
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве
11:09
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти
10:54
Грабитель со шприцем напал на московский офис
10:51
Россияне стали реже умирать от алкоголя
10:48
Ветлицкая рассказала о жизни в Испании
10:36
Москву необычно украсят ко Дню города
10:34
Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей
10:26
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
10:21
Чего стоит избегать в постели мужчинам
10:13
Кожевникова тайно родила третьего ребенка
10:08
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
09:45
Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
09:41
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
09:41
Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь
09:14
Россиянам простят триллион долгов
09:08
Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров
08:56
ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка
08:54
Любовница Тарасова показала сына
08:51
В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины
08:34
Все завизжали от бегемотов Королевой
08:28
На севере Москвы в ДТП двое полицейских получили серьезные травмы
08:15
Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
08:06
Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:47
Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:35
Полина Гагарина с детьми переезжает
21:30
За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
21:25
В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде
21:16
В Турции выкопали "древнейший смайлик" (фото)
20:55
У младенца вырос нос размером с кокос
20:32
Зачем Николаю Баскову нелепый пиар со свадьбой
20:29
Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой
20:23
Саудиты несколько часов допрашивали девушку из-за короткой юбки
20:02
В Москве беременная девушка погибла в страшной аварии
19:42
В США демократы натравили ФБР на дочь Трампа
19:36
Водитель обругал сбитого мальчика и скрылся (видео)
19:14
Россиянам пообещали снижение цен на овощи
19:05
Глюк’oZу втянули в скандал Лободы и Бузовой
18:52
Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
18:52
Законопроект об ответственности соцсетей доработают
18:50
Вайкуле побаловалась с Пугачевой
18:41
Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон
18:31
В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов
18:27
Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
18:14
Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку
18:00
Инспекторам ДПС расширят полномочия
17:54
Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
17:42
"Реальный пацан" стал отцом
17:35
Житель Петербурга умер на необитаемом острове
17:26
Раскрыт секрет появления заворота кишок
17:24
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
17:19
Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"
17:05
Египет отказался признать терактом крушение российского А321
16:54
Сбившая "пьяного" мальчика разулыбалась в суде
16:52
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
16:47
Изувеченный Илья Лагутенко отказался от выступлений
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Садальский отказался от денег Шепелева
Что стало с Ириной Понаровской
Семью судьи Хахалевой назвали "криминальным государством"
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Политика

В Госдуме высоко оценили парламентские слушания с участием граждан

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Завершающаяся на этой неделе весенняя сессия Госдумы VII созыва стала одной из самых интересных в истории российского парламентаризма. С такой оценкой выступил первый вице-спикер нижней палаты парламента, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.
прочитано 184 раза

По его словам, во многом это стало возможно благодаря новому механизму обсуждения наиболее острых и актуальных вопросов – организации парламентских слушаний с приглашением заинтересованных граждан и членов инициативных групп.

ПО ТЕМЕ

Парламентские слушания стали частью реформы Госдумы

Госдума широко обсудит защиту прав дольщиков

Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Такой формат привнес "иную атмосферу" в нижнюю палату парламента, уверен Мельников. Он подчеркнул, что привлечение простых граждан к обсуждению насущных проблем выгодно отличается от "традиционных" слушаний и круглых столов, на которых, как правило, присутствуют лишь представители тех или иных ведомств и эксперты, а сценарий мероприятия строго регламентирован.

Напомним, в начале июля в Госдуме прошли парламентские слушания по формированию эффективных механизмов защиты прав дольщиков. На мероприятие были приглашены представители правительства, строительных компаний, эксперты, а также обманутые застройщиками участники долевого строительства.

Фото: duma.gov.ru

Откровенный разговор в стенах нижней палаты продолжался почти семь часов. На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы как со стороны членов кабинета министров и парламентариев, так и представителей строительных компаний.

Парламентские слушания с привлечением заинтересованных граждан позволили в итоге значительно улучшить законопроект о компенсационном фонде дольщиков, который направлен на защиту прав участников долевого строительства.

А месяцем ранее в стенах Госдумы прошли парламентские слушания с участием граждан по вопросам реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятии присутствовали глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.

Привлечение граждан к обсуждению законопроекта дало свои плоды. В ходе работы над нормативно-правовым актом парламентарии приняли более двухсот поправок, которые были подготовлены с учетом мнения жильцов ветхих домов и предложений других участников парламентских слушаний.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Экспертное сообщество положительно оценило практику проведения парламентских слушаний с участием представителей общественности. Так, политолог Дмитрий Фетисов, говоря о слушаниях по программе реновации, отметил, что они позволили значительно снизить градус критики вокруг законопроекта.

В итоге это дало возможность прийти к цивилизованному диалогу вокруг проекта, сказал эксперт.

Не менее интересными, по мнению Фетисова, были слушания по проблемам обманутых дольщиков. По его словам, на фоне всех жалоб на недобросовестных застройщиков, а также порой бездействия чиновников на местах, граждане возлагали огромную надежду на парламент.

Фото: Duma.gov.ru

Это в очередной раз свидетельствовало о том, что Госдума серьезно поменялась.

Фетисов отметил высокий градус дискуссии и острые проблемы, которые обсуждались на этих слушаниях.  "То, что в Думе дают теперь слово для выступлений простым людям и воспринимают их как партнеров по диалогу и работе над законопроектами – очень хорошая практика, работающая как на укрепление института российского парламентаризма, так и российской демократии в целом", – резюмировал политолог.

Автор: Иван Поляков20 июля 2017, 16:05

Политика

Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве
Рогозин поставил на место наглого министра
Русская подлодка ввергла в панику Минобороны Швеции
Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным

Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр
Лолита Милявская назвала звезду "Дома-2" обезьяной
Молодая жена Краско о связи с другим мужчиной
Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии

Проишествия

Французскую певицу убило током на сцене
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
В Москве орудует маньяк-лизун
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве

Lifestyle

Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
Главные кинопремьеры недели
Политика

Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Зачем белорусский лидер едет к президенту Украины
Шоу-бизнес

Молодая жена Краско о связи с другим мужчиной

Актриса подтвердила, что ей нравятся ухаживания соперника Ивана
Шоу-бизнес

Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии

Здоровье артиста находится под угрозой
Lifestyle

Пять правил секса на одну ночь

Dni.Ru решили разобраться в том, как правильно организовать интим с незнакомцем

Гороскоп

Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги

Фоторепортажи

Юлия Барановская увезла детей из России
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Спорт

Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Регионы

За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru