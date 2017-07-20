В Госдуме высоко оценили парламентские слушания с участием граждан

Завершающаяся на этой неделе весенняя сессия Госдумы VII созыва стала одной из самых интересных в истории российского парламентаризма. С такой оценкой выступил первый вице-спикер нижней палаты парламента, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

По его словам, во многом это стало возможно благодаря новому механизму обсуждения наиболее острых и актуальных вопросов – организации парламентских слушаний с приглашением заинтересованных граждан и членов инициативных групп.

Такой формат привнес "иную атмосферу" в нижнюю палату парламента, уверен Мельников. Он подчеркнул, что привлечение простых граждан к обсуждению насущных проблем выгодно отличается от "традиционных" слушаний и круглых столов, на которых, как правило, присутствуют лишь представители тех или иных ведомств и эксперты, а сценарий мероприятия строго регламентирован.

Напомним, в начале июля в Госдуме прошли парламентские слушания по формированию эффективных механизмов защиты прав дольщиков. На мероприятие были приглашены представители правительства, строительных компаний, эксперты, а также обманутые застройщиками участники долевого строительства.





Откровенный разговор в стенах нижней палаты продолжался почти семь часов. На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы как со стороны членов кабинета министров и парламентариев, так и представителей строительных компаний.

Парламентские слушания с привлечением заинтересованных граждан позволили в итоге значительно улучшить законопроект о компенсационном фонде дольщиков, который направлен на защиту прав участников долевого строительства.

А месяцем ранее в стенах Госдумы прошли парламентские слушания с участием граждан по вопросам реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятии присутствовали глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.

Привлечение граждан к обсуждению законопроекта дало свои плоды. В ходе работы над нормативно-правовым актом парламентарии приняли более двухсот поправок, которые были подготовлены с учетом мнения жильцов ветхих домов и предложений других участников парламентских слушаний.





Экспертное сообщество положительно оценило практику проведения парламентских слушаний с участием представителей общественности. Так, политолог Дмитрий Фетисов, говоря о слушаниях по программе реновации, отметил, что они позволили значительно снизить градус критики вокруг законопроекта.

В итоге это дало возможность прийти к цивилизованному диалогу вокруг проекта, сказал эксперт.

Не менее интересными, по мнению Фетисова, были слушания по проблемам обманутых дольщиков. По его словам, на фоне всех жалоб на недобросовестных застройщиков, а также порой бездействия чиновников на местах, граждане возлагали огромную надежду на парламент.

Это в очередной раз свидетельствовало о том, что Госдума серьезно поменялась.

Фетисов отметил высокий градус дискуссии и острые проблемы, которые обсуждались на этих слушаниях. "То, что в Думе дают теперь слово для выступлений простым людям и воспринимают их как партнеров по диалогу и работе над законопроектами – очень хорошая практика, работающая как на укрепление института российского парламентаризма, так и российской демократии в целом", – резюмировал политолог.

