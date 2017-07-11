Парламентские слушания стали частью реформы Госдумы

Парламентские слушания в Госдуме внесли серьезные изменения в отношения власти и общества. Кроме того, они стали часть масштабной реформы парламента, которая стартовала в сентябре 2016 года после начала работы Думы VII созыва.

Когда седьмой созыв Государственной Думы только начал свою работу, и уже пошли разговоры о том, что парламент ждет серьезная реформа, то мало кто ожидал, что одним из самых заметных проявлений этих изменений станет оживленная дискуссия между депутатами и гражданами, не имеющими отношения к органам власти, возникшая благодаря парламентским слушаниям, говорит политолог Дмитрий Фетисов.

Было понятно, что в Думе ужесточится дисциплина, изменится подход к работе депутатов в регионах, поменяется принцип вынесения на рассмотрение Госдумы откровенно абсурдных PR-законопроектов вроде запрета кружевного белья, который озвучивал один из парламентариев прошлого созыва Олег Михеев. Теперь подобные идеи "тонут" на заседаниях фракций и комитетов и просто не доходят до пленарных заседаний, констатирует Фетисов.

По его мнению, все эти изменения хорошо видны экспертному и журналистскому сообществам, людям, которые интересуются политикой, но малопонятны и заметны широким слоям общества. Но есть новшества, которые очевидны и для простых россиян. Например, парламентские слушания, на которых обсуждаются реальные проблемы граждан и пути их решения.





Эксперт напоминает, что парламентские слушания при новом созыве Думы проводились на разные темы и в различных форматах. Были закрытые встречи с участием директора ФСБ Александра Бортникова, на которых депутаты получили возможность задать ему самые разные вопросы. Наделали шуму слушания по молодежной политике, когда с трибуны к депутатам обращалась популярная видео-блогер Саша Спилберг. Тогда некоторые возмутились: не тому человек предоставили слово, контент у нее сомнительный.

Фетисов считает решение абсолютно правильным. "Эта девушка по-настоящему популярна у молодежи. Ее аудитория – более пяти миллионов подписчиков, поэтому она вполне заслужила право говорить от имени своих ровесников", – сказал эксперт в интервью порталу "Политаналитика".

Самыми резонансными и громкими стали парламентские слушания по закону о реновации и проблемам обманутых дольщиков. Это обсуждение Фетисов назвал самым ярким по накалу за всю историю Госдумы. Ведь тогда в зал пустили не только сторонников законопроекта, но и самых ярких его противников.





Депутаты услышали недовольных законопроектом, учли многие их пожелания, обсудили подводные камни, была создана рабочая группа, и ко второму чтению законопроект о реновации претерпел значительные изменения, благодаря которым на первое место вышли права обычных жителей и были учтены все возможные риски при реализации законопроекта.

Это позволило значительно снизить градус критики вокруг законопроекта и прийти к цивилизованному диалогу вокруг проекта реновации.

Не менее интересными, по мнению Фетисова, получились слушания по проблемам обманутых дольщиков, которые приехали со всей страны, чтобы рассказать о своем негативном опыте. И на фоне всех жалоб, звучавших в адрес недобросовестных застройщиков, местных и региональных властей, которые иногда не в состоянии решить проблемы людей, было очевидно, что граждане возлагают огромные надежды на парламент. Это в очередной раз свидетельствовало о том, что Дума серьезно поменялась.

Если бы слушания по реновации и обманутым дольщикам транслировались по какому-нибудь из федеральных телеканалов, то они могли бы побить популярность политических ток-шоу.

Политолог отметил высокий градус дискуссии и острые проблемы, которые обсуждались на этих слушаниях. "То, что в Думе дают теперь слово для выступлений простым людям и воспринимают их как партнеров по диалогу и работе над законопроектами – очень хорошая практика, работающая как на укрепление института российского парламентаризма, так и российской демократии в целом", – делает вывод Дмитрий Фетисов.