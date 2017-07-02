Неверов раскрыл секрет эффективной работы депутатов

С губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и секретарем Пензенского регионального отделения "ЕР", председателем регионального Заксобрания Валерием Лидиным вице-спикер Госдумы встретился в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Политики ознакомились с экспозициями этого "дома знаний", где представлены дипломные работы выпускников региональных вузов отделений дизайна, живописи и реставрации.
Но прежде Сергей Неверов поделился с коллегами некоторыми производственными секретами. Секретарь генсовета "Единой России" отметил, насколько важна и полезна совместная работа депутатов Госдумы с представителями исполнительной и законодательной власти субъектов.
"Синхронизация работы депутатского корпуса разных уровней позволяет оперативно принимать необходимые решения, вносить корректировки в планы развития. Наша работа строится в первую очередь на личной коммуникации с людьми, и поэтому вместе мы должны обсуждать вопросы, наказы, которые получаем от граждан, и главное – их реализацию", – заявил вице-спикер.
С коллегами по партии Сергей Неверов провел совещание, на котором обсудили предстоящие выборы, а также и стратегии избирательных компаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и республике Удмуртия. "Не стоит думать, что выдвижение кандидатов – повод отдохнуть. Нет, работать нужно с удвоенной силой. Личный контакт, личная встреча – вот то, на что необходимо делать ставку каждому, кто идет на выборы. И помнить, что избравшись, предстоит держать ответ за свои обещания, за реализацию той программы, с которой кандидаты идут на выборы. Это и есть наша стратегия", – подчеркнул Неверов.
Вице-спикер и гшубернатор посетили пансионат для молодых людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения. "Дом Вероники" построен в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, секретарь генсовета "ЕР" и глава региона побывали в новом микрорайоне "Спутник". Здесь они осмотрели новую школу, построенную по программе модернизации школ (проект был инициирован депутатами "Единой России").
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